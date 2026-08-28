Еврокомиссия готовит новую программу поддержки Украины на €100 млрд

Председатель Европейского совета Антониу Кошта отправился в трехнедельное турне по странам—участницам ЕС. Цель поездки — уговорить членов ЕС согласовать семилетний бюджет сообщества.

Один из главных приоритетов семилетнего бюджетного плана — оборона. «Гибридные угрозы и вторжения беспилотников показывают, насколько важно быть готовым, в том числе в области противовоздушной обороны и охраны границ. Эти сложные угрозы требуют скоординированных действий на уровне Европейского союза»,— отметил Антониу Кошта во время визита в Литву.

Отдельное внимание в бюджете уделено Украине: предложения Еврокомиссии включают новую программу сотрудничества с Киевом на €100 млрд.

Подробности — в материале «Нескупой еврорыцарь».