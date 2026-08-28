В новом кампусе УрФУ создадут Сад дружбы народов в память о фестивале молодежи

На территории нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе Екатеринбурга вместе с иностранными участниками Международного фестиваля молодежи (МФМ) создадут Сад дружбы народов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Молодежь, бизнес-лидеры и представители консульств пяти континентов совместно со всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» высадят деревья в кампусе в память о фестивале. Как отметили в департаменте, это внесет вклад в снижение углеродного следа.

В 2020 году в Новокольцовском районе Екатеринбурга началось строительство кампуса УрФУ. В рамках первой очереди в 2023 году открыли пять общежитий на 8,5 тыс. проживающих, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле. В декабре 2025 года на территории завершили строительство второй очереди кампуса.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Ирина Пичурина