Илью Трабера освободили из СИЗО

Следствие освободило петербургского предпринимателя Илью Трабера из-под стражи. Решение было принято вечером 27 августа по уголовному делу об организации убийства предпринимателя из Выборга Александра Петрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Трабер был арестован 17 июня

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Илья Трабер был арестован 17 июня

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По данным «Фонтанки», следователь СКР постановил освободить господина Трабера после того, как его адвокаты сообщили о резком ухудшении состояния бизнесмена и представили медицинские заключения. Около 19:00 Илья Трабер вышел из СИЗО «Лефортово» и направился в Петербург. При этом обвинения с предпринимателя не сняты, пишет издание.

Илья Трабер был арестован 17 июня. По версии следствия, ему вменяется организация убийства депутата Выборского района Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в октябре 2020 года. Предприниматель вину не признает.

По этому же делу арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, бывший партнер Трабера Владимир Даниленко и Саид Саладинов.

Господин Трабер начал заниматься бизнесом в конце 1980-х годов. Его активы связаны с портовой инфраструктурой, морскими терминалами, логистикой и земельными активами на Балтике. Одним из ключевых его проектов был Приморский универсально-перегрузочный комплекс. После ареста бизнесмен вышел из числа его соучредителей.

Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запада» «Петербург снова бандитский».

Карина Дроздецкая