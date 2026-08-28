Илью Трабера освободили из СИЗО
Следствие освободило петербургского предпринимателя Илью Трабера из-под стражи. Решение было принято вечером 27 августа по уголовному делу об организации убийства предпринимателя из Выборга Александра Петрова.
Илья Трабер был арестован 17 июня
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
По данным «Фонтанки», следователь СКР постановил освободить господина Трабера после того, как его адвокаты сообщили о резком ухудшении состояния бизнесмена и представили медицинские заключения. Около 19:00 Илья Трабер вышел из СИЗО «Лефортово» и направился в Петербург. При этом обвинения с предпринимателя не сняты, пишет издание.
Илья Трабер был арестован 17 июня. По версии следствия, ему вменяется организация убийства депутата Выборского района Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в октябре 2020 года. Предприниматель вину не признает.
По этому же делу арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, бывший партнер Трабера Владимир Даниленко и Саид Саладинов.
Господин Трабер начал заниматься бизнесом в конце 1980-х годов. Его активы связаны с портовой инфраструктурой, морскими терминалами, логистикой и земельными активами на Балтике. Одним из ключевых его проектов был Приморский универсально-перегрузочный комплекс. После ареста бизнесмен вышел из числа его соучредителей.
Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запада» «Петербург снова бандитский».