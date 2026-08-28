В МИД России рассказали о восприятии инициатив ЕС по продолжению переговоров

Активная поддержка Украины со стороны Евросоюза противоречит заявлениям о необходимости продолжать переговоры по мирному урегулированию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Не воспринимаем такие разговоры всерьез, тем более что реальные действия европейцев говорят об обратном. Евросоюз продолжает свою деструктивную линию по накачиванию киевского режима оружием, оказанию нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления на нашу страну»,— сказал господин Галузин в интервью «РИА Новости». Он напомнил, что с 2022 года ЕС одобрил уже свыше 20 пакетов антироссийских санкций.

При этом публично главы европейских стран говорят только о требованиях к России, добавил Михаил Галузин. Стремления начать «честное обсуждение российских озабоченностей» у них нет, указал дипломат.

Евросоюз начал говорить о необходимости вернуться к переговорам с Россией по украинскому конфликту весной 2026 года — после того, как США приостановили посредничество в процессе. В Кремле отмечали, что ЕС пока не готов быть посредником, поскольку занимает проукраинскую позицию.