«Финам» намерен выйти на российский рынок криптовалюты

Финансовая группа «Финам» планирует стать одним из игроков на российском рынке криптовалюты. Об этом ТАСС сказал президент-председатель правления компании Владислав Кочетков. По его словам, «Финам» хочет быть представлен на рынке в том числе как брокер и криптообменник.

«Да, мы планируем подключиться к российскому криптовалютному рынку, причем в качестве одного из ведущих игроков. По ролям — здесь стратегия распределяется на две части: то, что решено точно, и то, что находится в стадии проработки. Точно — мы будем брокером и криптообменником»,— сказал господин Кочетков.

Глава «Финама» отметил, что группа пока не решила, будет ли она создавать собственный цифровой депозитарий, поскольку «это дорогое удовольствие». Он нужен для официального учета и безопасного хранения цифровых валют. Для создания депозитария, по словам господина Кочеткова, понадобится не менее 3 млрд руб. инвестиций с окупаемостью от восьми лет. «Для такого капиталоемкого и долгоокупаемого проекта нужна высокая степень уверенности в объеме будущего рынка, а сейчас, на старте регулирования, она объективно ниже, чем хотелось бы»,— добавил Владислав Кочетков.

Организованный рынок криптовалют должен начать работу в России после вступления в силу 1 сентября соответствующего закона. В преддверии этого события крупнейшие банки начали готовить алгоритмы внедрения криптосервисов, Альфа-банк заявил о начале тестовых торгов криптовалютой и планах создать цифровой депозитарий. Многие нормы по регулированию рынка будут содержаться в отдельных указаниях Банка России.

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