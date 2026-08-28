«Финам» намерен выйти на российский рынок криптовалюты
Финансовая группа «Финам» планирует стать одним из игроков на российском рынке криптовалюты. Об этом ТАСС сказал президент-председатель правления компании Владислав Кочетков. По его словам, «Финам» хочет быть представлен на рынке в том числе как брокер и криптообменник.
«Да, мы планируем подключиться к российскому криптовалютному рынку, причем в качестве одного из ведущих игроков. По ролям — здесь стратегия распределяется на две части: то, что решено точно, и то, что находится в стадии проработки. Точно — мы будем брокером и криптообменником»,— сказал господин Кочетков.
Глава «Финама» отметил, что группа пока не решила, будет ли она создавать собственный цифровой депозитарий, поскольку «это дорогое удовольствие». Он нужен для официального учета и безопасного хранения цифровых валют. Для создания депозитария, по словам господина Кочеткова, понадобится не менее 3 млрд руб. инвестиций с окупаемостью от восьми лет. «Для такого капиталоемкого и долгоокупаемого проекта нужна высокая степень уверенности в объеме будущего рынка, а сейчас, на старте регулирования, она объективно ниже, чем хотелось бы»,— добавил Владислав Кочетков.
Организованный рынок криптовалют должен начать работу в России после вступления в силу 1 сентября соответствующего закона. В преддверии этого события крупнейшие банки начали готовить алгоритмы внедрения криптосервисов, Альфа-банк заявил о начале тестовых торгов криптовалютой и планах создать цифровой депозитарий. Многие нормы по регулированию рынка будут содержаться в отдельных указаниях Банка России.
Подробнее — в материале «Ъ» «Криптовалюте готовят хранилище».
Банк России активно формирует нормативную базу для российского рынка криптовалют, включая требования к цифровым депозитариям, которые будут отвечать за хранение и учет цифровых активов. В августе 2026 года ЦБ завершил сбор предложений по проекту указания, определяющему порядок и условия торгов на организованном рынке криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА).
Банк России также опубликовал проекты указаний, в том числе «О требованиях к минимальному размеру собственных средств (капитала) цифрового депозитария», устанавливающие размер капитала от 50 до 250 млн рублей. По мнению экспертов, это оправдано большой ответственностью депозитариев, включая проверку операций клиентов и финансирование дорогостоящей инфраструктуры, такой как защищенные дата-центры.
Заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу Финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов ранее отмечал, что создание цифрового депозитария является крайне дорогостоящим проектом, бюджет которого может измеряться сотнями миллионов рублей. Он подчеркивал, что российский рынок криптовалют, скорее всего, будет формироваться вокруг ограниченного числа крупных игроков.