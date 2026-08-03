Криптовалюте готовят хранилище

Банк России завершает формирование пакета нормативных актов, устанавливающих правила работы участников российского рынка криптовалют. Одним из ключевых положений станет указание о структуре, которая будет учитывать права на цифровую валюту — цифровом депозитарии. Опубликованный проект документа ЦБ содержит жесткие требования к таким депозитариям. По мнению экспертов, это оправдано тем, что на депозитарии ляжет большая ответственность, в том числе за проверку операций клиентов. Инвестиции в создание таких депозитариев могут доходить до нескольких сотен миллионов рублей, поэтому рынок сосредоточится вокруг крупных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

2 августа Банк России закончил сбор предложений к первому проекту указания, определяющему порядок и условия торгов на организованном рынке криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. ЦБ сформулировал порядок расчета биржами рыночной и средневзвешенной цены для цифровых валют и ЦФА, а также определил условия, при которых организатор торгов будет вынужден прекратить операции клиента с цифровыми активами.

Одновременно с этим Банк России опубликовал еще несколько проектов указаний, включая указание «О требованиях к минимальному размеру собственных средств (капитала) цифрового депозитария». Он должен быть не менее 50 млн руб., а для работы с иностранными системами его придется увеличить до 100 млн руб., для расчетных депозитариев он и вовсе должен превышать 250 млн руб. Как считает директор депозитария Сбербанка Дмитрий Щеглов, ЦБ предъявляет жесткие требования по составу активов к цифровому депозитарию: цифровые депозитарии, в отличие от классических, не смогут предъявлять к расчету минимальных средств иностранные инструменты, а лимит на недвижимость для них составит 25% против 10% для классических депозитариев. При этом цифровые депозитарии не смогут учитывать для расчета капитала цифровую валюту.

Организованный рынок криптовалют должен начать работу в России после вступления в силу 1 сентября 2026 года закона о «Цифровых валютах…». Несмотря на то что в законе сформулирована значительная часть правил регулирования рынка, многие нормы будут содержаться в отдельных указаниях Банка России (см. “Ъ” от 3 июля). Цифровые депозитарии будут отвечать за хранение и учет цифровых активов на российском организованном рынке.

Такие требования к капиталу необходимы, так как на депозитарии ляжет большая нагрузка по администрированию криптовалюты, считает член совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Мария Ермилова. Помимо хранения активов профучастникам потребуется вести четыре реестра, включая реестр депонентов, реестр активов, реестр операций и реестр счетов клиентов, фиксируя каждую операцию. Депонентам будет присваиваться уникальный 256-битный код, при этом на профучастника ляжет и обязанность проверять клиентов для выявления подозрительных переводов. По мнению госпожи Ермиловой, наличие собственных средств будет необходимо для финансирования дорогостоящей инфраструктуры, включая защищенные дата-центры и резервные площадки.

По оценке аналитиков, чтобы не создавать инфраструктуру с нуля, профучастники смогут выстроить ее на основе платформ операторов информационных систем (ОИС), где обращаются ЦФА (см. “Ъ” 9 июля). По оценке “Ъ”, согласно данным ОИС, их уставный капитал составляет 50–90 млн руб., тогда как активы доходят до нескольких сотен миллиардов рублей. Однако, как отмечает руководитель агентства по расследованию киберинцидентов CaseCryp Антон Редозубов, участникам потребуется сильно доработать имеющуюся инфраструктуру ОИС, в первую очередь в вопросах информационной безопасности, что потребует больших финансовых вложений. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов предупреждает, что «цифровой депозитарий станет для участников рынка крайне дорогостоящим проектом», а бюджет на его разработку «может измеряться сотнями миллионов рублей». Вероятнее всего, российский рынок криптовалют «будет формироваться вокруг ограниченного числа крупных игроков», считает госпожа Ермилова.

При этом такое регулирование предполагает, что скорость операций на российском рынке будет значительно ниже той, к которой привыкли трейдеры, использующие децентрализованные системы, оценивает управляющий Parallax Михаил Успенский. Комиссии инвесторов также возрастут, отмечает эксперт. «Это обратная сторона медали при работе с цифровыми активами в российском контуре»,— заключает господин Леснов.

Андрей Ковалев