Более 1,3 тыс. человек тушат 132 пожара на Ямале
В тушении 132 природных пожаров заняты 1349 человек в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). За сутки их площадь выросла почти до 442 тыс. га, сообщили в окружном департаменте гражданской защиты.
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
Вчера пожарные ликвидировали семь возгораний на площади 16 тыс. га. Сейчас пожары действуют в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах.
Накануне площадь пожаров на Ямале составляла более 437 тыс. га. В ликвидации задействованы сотни спасателей из других регионов. Начавшиеся осадки сопровождает резкое усиление ветра, что осложняет борьбу с пожарами.