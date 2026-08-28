Более 1,3 тыс. человек тушат 132 пожара на Ямале

В тушении 132 природных пожаров заняты 1349 человек в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). За сутки их площадь выросла почти до 442 тыс. га, сообщили в окружном департаменте гражданской защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Вчера пожарные ликвидировали семь возгораний на площади 16 тыс. га. Сейчас пожары действуют в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах.

Накануне площадь пожаров на Ямале составляла более 437 тыс. га. В ликвидации задействованы сотни спасателей из других регионов. Начавшиеся осадки сопровождает резкое усиление ветра, что осложняет борьбу с пожарами.

Ирина Пичурина