Общая площадь лесных пожаров на Ямале выросла до 437 тыс. га

Суммарная площадь лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на утро 27 августа составила более 437 тыс. га, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты. За сутки было потушено одно возгорание на 12 га — сегодня в округе действует 130 природных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

1380 человек занимаются тушением пожаров в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах. Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 867 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 596969,64 га.

Местами на Ямале идет постепенное снижение температуры воздуха, отмечаются осадки. При этом изменения в погоде сопровождаются резким усилением ветра, что осложняет борьбу с пожарами. В ликвидации задействованы сотни пожарных из других регионов.

Ирина Пичурина