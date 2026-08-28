Торговый представитель США раскритиковал Канаду за ответные пошлины
Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир назвал «весьма крайними» ответные меры Канады на американские пошлины.
«У нас есть глобальная торговая политика. Канада — единственная страна, которая приняла ответные меры против нас, кроме Китая. Но даже с Китаем мы уладили разногласия. Так что, на самом деле, на данный момент это только Канада»,— сказал господин Грир в интервью канадскому телеканалу CBC.
Американский представитель упомянул запрет в Канаде на продажу крепкого алкоголя и спиртных напитков из США, а также запрет на импорт автомобилей и других товаров для госзакупок в провинциях. «Мы же из Канады ничего не запрещали. …Это весьма крайняя мера»,— добавил он.
На прошлой неделе США и Канада не смогли договориться на переговорах о сделке по пошлинам. Из-за этого американская администрация ввела 50-процентные пошлины на импорт канадских товаров общей стоимостью около $20 млрд. Канада пообещала с 8 сентября ответить зеркальными мерами.
Подробнее — в материале «Ъ» «Канада не поскупилась на пошлины».
Переговоры между США и Канадой о торговой сделке, которые шли с июля 2026 года, сорвались 21 августа из-за давления со стороны министра торговли США Говарда Лютника, который посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве. Канадский премьер Марк Карни заявил, что отказался от сделки, так как новые требования США были чрезмерными и ставили под сомнение суверенитет Канады.
Первоначально обсуждалось соглашение, по которому американские пошлины на канадскую сталь и алюминий могли быть снижены с 50% до 25%, а на канадские автомобили — с 25% до 15%. Взамен премьер Канады обещал вернуть американский алкоголь на полки магазинов, откуда он был изъят в начале 2025 года в ответ на односторонние пошлины США.