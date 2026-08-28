Bloomberg: Венесуэла может выйти из ОПЕК

Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, идея выхода обсуждалась на встречах с американскими чиновниками, однако окончательное решение пока не принято.

Как отмечает агентство, выход из картеля позволит Каракасу без оглядки на ограничения ОПЕК нарастить добычу нефти, продажи которой сейчас контролируются США. Такое решение также откроет путь для активного участия международных компаний в восстановлении отрасли. Кроме того, Вашингтон ведет переговоры о получении крупной доли в нефтяных месторождениях страны.

Обсуждение выхода Венесуэлы из ОПЕК началось после захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными в начале января этого года. Руководство Венесуэлой перешло к его заместителю — Дельси Родригес.

Венесуэла — одна из пяти стран, основавших ОПЕК в 1960 году. Bloomberg отмечает, что в последние годы влияние страны в организации снизилось из-за экономического кризиса и санкций. В 2026 году из состава альянса уже вышли ОАЭ, а о возможном пересмотре своего участия сообщали власти Ирака.