Bloomberg: Венесуэла может выйти из ОПЕК
Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, идея выхода обсуждалась на встречах с американскими чиновниками, однако окончательное решение пока не принято.
Как отмечает агентство, выход из картеля позволит Каракасу без оглядки на ограничения ОПЕК нарастить добычу нефти, продажи которой сейчас контролируются США. Такое решение также откроет путь для активного участия международных компаний в восстановлении отрасли. Кроме того, Вашингтон ведет переговоры о получении крупной доли в нефтяных месторождениях страны.
Обсуждение выхода Венесуэлы из ОПЕК началось после захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными в начале января этого года. Руководство Венесуэлой перешло к его заместителю — Дельси Родригес.
Венесуэла — одна из пяти стран, основавших ОПЕК в 1960 году. Bloomberg отмечает, что в последние годы влияние страны в организации снизилось из-за экономического кризиса и санкций. В 2026 году из состава альянса уже вышли ОАЭ, а о возможном пересмотре своего участия сообщали власти Ирака.
3 января 2026 года американские войска нанесли авиаудары по северной части Венесуэлы, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Николас Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка по обвинениям в причастности к наркоторговле, но вину не признали. Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в управлении Венесуэлой после свержения Николаса Мадуро, так как он последовательно критиковал как Николаса Мадуро, так и его предшественника Уго Чавеса.
После захвата Николаса Мадуро, обязанности главы государства в Венесуэле стала исполнять Дельси Родригес. Администрация США начала выдавать национальным компаниям разрешения на работу в Венесуэле, предусматривающие изъятия из режима односторонних санкций. Эти решения носят пробный характер и не требуют одобрения Конгресса.