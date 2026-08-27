Axios: США близки к заключению сделки по нефтяным месторождениям Венесуэлы

США близки к сделке с властями Венесуэлы о приобретении доли в проектах по разработке более чем десяти действующих нефтяных месторождений страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из собеседников издания, на месторождениях, о которых идет речь, есть возможность добывать до 90 млн баррелей нефти в день. Ранее их контролировали некоторые чиновники и менеджеры, связанные с правительством Николаса Мадуро. Некоторые из них потом были осуждены, отмечает источник, не приводя подробностей. Кроме того, по его словам, некоторые из месторождений ранее фактически контролировались Китаем.

Переговоры ведут госсекретарь США Марко Рубио и и. о. президента Венесуэлы Дельси Родригес, отмечается в публикации. Важную роль играет также замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Один из чиновников рассказал, что власти Венесуэлы болезненно реагируют на планы передать природные ресурсы США. «Мы делаем все возможное, чтобы показать, какую пользу это принесет народу Венесуэлы», — заявил собеседник Axios.

Присутствие США в Венесуэле стало возможным после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Руководство Венесуэлой перешло к его заместителю — Дельси Родригес. В мае NYT сообщала, что американская Exxon Mobil ведет переговоры о приобретении прав на добычу нефти в Венесуэле.