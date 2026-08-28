Visa и Mastercard провели первые международные транзакции в Сирии

Платежные системы Visa и Mastercard провели первые международные операции по оплате картой в Сирии. Это произошло через два дня после того, как США сняли со страны статус государства — спонсора терроризма.

В соцсети X Департамент по работе с иностранными СМИ Сирии опубликовал видео, на котором президент страны Ахмед аш-Шараа вместе с главой ЦБ Мохаммедом Сафватом Расланом расплачиваются за кофе при помощи банковской карты. «Более пятнадцати лет эта простая операция была невозможна. Сегодня, в старейшей столице мира с постоянным населением, возвращение Сирии в мировую финансовую систему стало фактом»,— указано в публикации.

Как передает Reuters, Mastercard провела операцию вместе с крупнейшим катарским коммерческим банком QNB Group, Visa — с ливанским Fransabank. В Центробанке Сирии отметили, что возобновлению работы международных банковских платежей предшествовали месяцы технической подготовки.

В декабре 2025 года США отменили действие санкционного закона против Сирии — «Акта Цезаря». Статус государства — спонсора терроризма, сохранявшийся с 1979 года, оставался главным сдерживающим фактором для инвесторов и финансовых организаций, отмечает Reuters.