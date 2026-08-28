Visa и Mastercard провели первые международные транзакции в Сирии
Платежные системы Visa и Mastercard провели первые международные операции по оплате картой в Сирии. Это произошло через два дня после того, как США сняли со страны статус государства — спонсора терроризма.
В соцсети X Департамент по работе с иностранными СМИ Сирии опубликовал видео, на котором президент страны Ахмед аш-Шараа вместе с главой ЦБ Мохаммедом Сафватом Расланом расплачиваются за кофе при помощи банковской карты. «Более пятнадцати лет эта простая операция была невозможна. Сегодня, в старейшей столице мира с постоянным населением, возвращение Сирии в мировую финансовую систему стало фактом»,— указано в публикации.
Как передает Reuters, Mastercard провела операцию вместе с крупнейшим катарским коммерческим банком QNB Group, Visa — с ливанским Fransabank. В Центробанке Сирии отметили, что возобновлению работы международных банковских платежей предшествовали месяцы технической подготовки.
В декабре 2025 года США отменили действие санкционного закона против Сирии — «Акта Цезаря». Статус государства — спонсора терроризма, сохранявшийся с 1979 года, оставался главным сдерживающим фактором для инвесторов и финансовых организаций, отмечает Reuters.
Международные карточные транзакции Visa и Mastercard впервые были проведены в Сирии 27 августа 2026 года, что было воспринято как признак возвращения страны в глобальную финансовую систему. Эти первые операции были проведены Qatar National Bank (для Mastercard) и ливанским Fransabank (для Visa) в Дамаске.
За три дня до этого, 24 августа 2026 года, США официально сняли с Сирии статус государства-спонсора терроризма, который был присвоен ей в 1979 году. Этому предшествовали частичная отмена санкций и исключение президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка в ноябре 2025 года, а также отмена в декабре 2025 года действия санкционного закона «Акт Цезаря».
Ранее, 4 мая 2026 года, Центральный банк Сирии разрешил банкам и местным компаниям сотрудничать с глобальными платежными системами, включая Visa и Mastercard, назвав это стратегическим сдвигом. Сирийская компания Bimera в ходе контролируемого эксперимента совершила платеж Visa и Mastercard, продемонстрировав техническую возможность обработки таких транзакций в банковской системе Сирии.