Экономику Сирии достают из окопа

В ночь на 10 декабря жители крупных городов Сирии устроили массовые празднования в честь решения Палаты представителей США отменить «закон Цезаря» — американский санкционный закон, который в течение пяти лет блокировал работу основных секторов сирийской экономики. Конгрессмены заявляют, что хотят дать Дамаску шанс на новую жизнь после прошлогоднего крушения правительства Башара Асада. Правда, пока переходной администрации Сирии не удается выполнить одно из основных требований со стороны США — достичь взаимопонимания с Израилем. Накануне еврейское государство обвинило своего северного соседа в выдвижении новых требований по проекту соглашения в сфере безопасности.

Фото: Karam al-Masri / Reuters Сирийцы празднуют годовщину падения режима Башара Асада (Латакия, 8 декабря 2025 года)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Вечер 10 декабря стал для жителей крупных провинций Сирии, находящихся под контролем переходного правительства, настоящим праздником, который они решили спонтанно встретить демонстрациями и салютом. В этот день пришли новости о скорой отмене Штатами «закона Цезаря» (Акта о защите гражданского населения Сирии, названного так по псевдониму информатора, который в 2013 году передал правозащитникам материалы о насилии в отношении политзаключенных в республике) — действующего с 2020 года масштабного документа, объявлявшего вне закона экономическое взаимодействие с правительством экс-президента Башара Асада и де-факто блокировавшего ключевые сектора экономики.

Палата представителей США проголосовала за отмену документа и за то, чтобы пункт о дезавуировании этого акта был включен в Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год.

На следующей неделе инициатива должна поступить на рассмотрение Сената, но, как ожидается, он даст ей зеленый свет.

«Как известно многим, соответствующим Законом о национальной обороне мы отменяем санкции против Сирии, введенные из-за Башара Асада и пыток, примененных к населению,— заявил председатель комитета по международным делам Палаты представителей Брайан Маст.— Мы даем Сирии шанс построить будущее после Асада». Впрочем, законодатель обратил внимание на то, что законопроект предусматривает восстановление всех санкций, принятых на основе «закона Цезаря», «если президент сочтет это необходимым».

11 декабря глава МИД Сирии Асаад аш-Шайбани поздравил сирийцев «с этим историческим достижением», назвав голосование в Палате представителей «триумфом справедливости и стойкости сирийцев, а также воплощением успеха сирийской дипломатии, которая терпеливо и с верой работала над тем, чтобы облегчить страдания». Отдельно господин аш-Шайбани выразил благодарность всем странам, оказавшим поддержку переходному правительству в Дамаске в работе над выходом из-под санкций.

Первый шаг к ослаблению санкционного режима против Сирии президент США Дональд Трамп сделал после встречи с лидером переходного периода Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа 14 мая. Через месяц американский лидер официально разрешил «смягчение экспортного контроля над некоторыми товарами (доставляемыми в Сирию.— “Ъ”) и отмену ограничений на некоторые виды иностранной помощи Сирии».

Кроме того, Вашингтон запустил процесс вывода Арабской Республики из американского списка стран—спонсоров терроризма, в котором она находилась с 1979 года.

Что касается «закона Цезаря», то администрация господина Трампа дважды вводила для Дамаска временное освобождение от его положений.

Когда инициатива об отмене «закона Цезаря» будет одобрена Сенатом и завизирована американским лидером, от властей США все равно потребуется переоценка ситуации в Сирии каждые 180 дней в течение 4 лет, чтобы убедиться, что Дамаск принимает надлежащие меры в таких областях, как борьба с глобальными джихадистскими группировками, ограничение политических прав иностранных боевиков, некогда воевавших бок о бок с господином аш-Шараа, и защита прав этноконфессиональных меньшинств. Если правительство США сочтет, что переходное правительство Сирии в какой-то момент отклонилось от согласованного курса, ограничительные меры на базе «закона Цезаря» могут быть возвращены.

Одно из важнейших условий восстановления отношений между Белым домом и переходным правительством в Дамаске — достижение мира между Сирией и соседним Израилем.

Хотя бы на уровне усеченного соглашения в сфере безопасности, дискуссии о котором сирийские и израильские официальные лица ведут в течение года. Однако, как заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 10 декабря, пока что две страны очень далеки от достижения договоренности. «Разногласия между нами и Сирией углубились,— признался шеф израильской дипломатии, выступая на мероприятии, организованном газетой Jerusalem Post в Вашингтоне.— Они выдвинули новые требования. Конечно, мы хотим соглашения, но сейчас мы гораздо дальше от его достижения, чем несколько недель назад».

По одной из версий, которая в эти дни циркулирует в арабских и израильских СМИ, соглашение между Сирией и Израилем было почти подписано, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался доводить процесс до конца в самый последний момент. Что за требования выдвинуло сирийское переходное правительство, израильская сторона не уточнила.

Нил Кербелов