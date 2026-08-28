40 из 128 столичных одномандатников не тратят на предвыборную кампанию ни рубля

За месяц до окончания думской кампании 40 из 128 кандидатов, зарегистрированных по одномандатным округам Москвы, не имеют никаких поступлений на свои избирательные счета, следует из справок окружных избиркомов. Без бюджета не остались выдвиженцы только двух из девяти партий — «Единой России» и «Новых людей».

Почти все столичные кандидаты от «Единой России» (ЕР) по состоянию на 20 августа получили на избирательные счета по 30 млн руб. или чуть больше (максимальный размер фонда для одномандатников составляет 40 млн), а в качестве жертвователей в основном указаны фонды, традиционно спонсирующие ЕР. Исключением стал только действующий депутат Дмитрий Саблин (Новомосковский округ №201), на счет которого поступило 20 млн руб., причем почти половина — пожертвования физических лиц.

У «Новых людей», судя по отчетам, минимальный размер фонда в Москве составляет 2,5 тыс. руб.— именно столько поступило на счета 9 из 15 кандидатов. На этом фоне выделяется экс-глава центрального аппарата «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова, которая идет в Думу от «Новых» по Ленинградскому округу №197: на ее счету 15,9 млн руб., большая часть которых поступила от некоммерческих организаций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Главное не Госдума, а участие».