Главное не Госдума, а участие

За месяц до окончания думской кампании 40 из 128 кандидатов, зарегистрированных по одномандатным округам Москвы, не имеют никаких поступлений на свои избирательные счета, следует из справок окружных избиркомов. Без бюджета не остались выдвиженцы только двух из девяти партий — «Единой России» и «Новых людей». Для большинства участников этой кампании главное не победа, а сам факт участия, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Почти все столичные кандидаты от «Единой России» (ЕР) по состоянию на 20 августа получили на избирательные счета по 30 млн руб. или чуть больше (максимальный размер фонда для одномандатников составляет 40 млн), а в качестве жертвователей в основном указаны фонды, традиционно спонсирующие ЕР. Исключением стал только действующий депутат Дмитрий Саблин (Новомосковский округ №201), на счет которого поступило 20 млн руб., причем почти половина — пожертвования физических лиц. В партии не стали уточнять “Ъ”, существует ли единый норматив для одномандатников и действует ли он во всех регионах. По оценке “Ъ”, бюджеты кандидатов от ЕР в регионах обычно все же скромнее: например, в округе №181 (Тульская область) в фонд единоросса Юрия Бровко поступило 10 млн руб., а в фонд Владимира Пахарева (Ярославская область, округ №194) — 20 млн руб.

У «Новых людей», судя по отчетам, минимальный размер фонда в Москве составляет 2,5 тыс. руб.— именно столько поступило на счета 9 из 15 кандидатов. На этом фоне выделяется экс-глава центрального аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова, которая идет в Думу от «Новых» по Ленинградскому округу №197: на ее счету 15,9 млн руб., большая часть которых поступила от некоммерческих организаций. Для сравнения: многолетний депутат Госдумы от этого округа, глава думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СР) собрала на выборы всего 120 тыс. руб.

Среди кандидатов от КПРФ самый большой бюджет у Александра Ищенко (1,5 млн руб.), а большинство коммунистов располагают фондом в несколько сотен тысяч рублей. Единого стандарта финансирования не существует, пояснил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: партия оказывает финансовую помощь в первую очередь региональным отделениям, а те уже вместе с кандидатами определяют порядок распределения этих средств, исходя из ситуации на местах. Где-то сумма получается больше, где-то — меньше, но зато есть совместные агитационные мероприятия, ведь большинство одномандатников идут еще и по партийным спискам, подчеркнул господин Афонин.

У ЛДПР без денег ведут кампанию восемь человек — половина всех одномандатников. Самый финансово обеспеченный кандидат (1 млн руб. на счету) — Александр Ханкеев (Бабушкинский округ №195). Среди выдвиженцев СР также не декларировали поступлений восемь кандидатов, а больше других собрал ветеран СВО и сотрудник «Росатома» Константин Рыжак (1,3 млн руб.). Бывший муниципальный депутат Илья Свиридов, который ведет кампанию на 2800 руб., считает, что смысла тратить на выборы большие деньги нет. Во-первых, объяснил он “Ъ”, результаты электронного голосования невозможно проверить, а во-вторых, традиционная бумажная агитация не работает. «Моя практика показывает, что нет смысла что-то клеить, важнее добраться до домового чата, вот там люди тебя слышат»,— добавил справоросс.

Почти не отстает от ЛДПР и СР по числу «безденежных» кандидатов и «Яблоко» (таковых у него 7 из 15 человек). Но лидерами по этому показателю являются «Коммунисты России» (нет поступлений у 12 из 14 кандидатов) и «Зеленые» (9 из 12). У Партии прямой демократии, зарегистрировавшей всего восемь одномандатников, только один из них — Виталий Семененко (Центральный округ №207) — может похвастаться наличием средств на избирательном счете: 110 тыс. руб.

Технически вполне можно принимать участие в выборах и без денег, если ты кандидат от более или менее известной партии, говорит политолог Константин Калачев. Более того, это довольно рациональная стратегия, если кандидат не ставит задачу выиграть, объясняет эксперт: он спокойно получит столько голосов, сколько составляет рейтинг его партии. Ну и для самой партии тут очевидный профит, ведь она демонстрирует активность в одномандатных округах, заключает господин Калачев.

Анастасия Корня, Степан Мельчаков