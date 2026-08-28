МВФ: рост совокупного ВВП стран G20 замедлится в 2026 году до 3,1%

Как следует из свежего доклада Международного валютного фонда (МВФ), экономика стран G20 оказалась довольно устойчива к потрясениям — торговым ограничениям и вызванному ими росту неопределенности, продолжительному закрытию Ормузского пролива и подорожанию на этом фоне нефти и газа. Их влияние смягчили ослабление доллара и рост высокотехнологичного экспорта.

По прогнозам МВФ, совокупный ВВП стран G20 вырастет в 2026 году на 3,1% (после 3,4% в 2025-м), но к 2031 году темпы роста могут замедлиться примерно до 3% — уровня, близкого к минимальному с 2009 года. Для того чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, по мнению МВФ, странам необходимо провести структурные реформы.

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