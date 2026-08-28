WSJ: США не намерены возвращаться к условиям меморандума с Ираном

Администрация президента США не намерена возвращаться к условиям меморандума с Ираном, который стороны подписали в июне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По информации газеты, американские чиновники неоднократно уведомляли об этом посредников в переговорах.

Июньский меморандум предусматривал открытие Ормузского пролива и запуск переговоров по ядерной программе в обмен на снятие санкций и разморозку иранских активов. Переговоры прекратились после того, как США и Иран возобновили боевые действия.

По словам собеседников WSJ, отказ Вашингтона от возвращения к условиям документа усложняет попытки возобновить дипломатический процесс, предпринятые в последние дни. Тегеран настаивает на выполнении июньского соглашения и признании своего суверенитета над Ормузским проливом. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что судоходство не возобновится до прекращения американской блокады и снятия ограничений на экспорт нефти.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Экономический изгой», чтобы склонить Иран к заключению сделки. ВС Соединенных Штатов также продолжают поддерживать морскую блокаду иранских портов. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Вашингтон не проводит и не планирует проводить переговоры с Тегераном.

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