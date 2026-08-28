Протеиновые БАДы в России подешевели почти на 10%

В России начали дешеветь биологически активные добавки на основе протеина: по итогам второго квартала 2026 года средневзвешенная цена такой продукции составила 1,48 тыс. руб.— на 9,5% меньше год к году. Такие данные приводит ЦРПТ (оператор «Честного знака»). При этом 58,7% от общего предложения протеиновых смесей в апреле—июне текущего года пришлось на продукцию с ценой ниже средней.

Снижение стоимости протеина, белка и белковых смесей обусловлено экономией потребителей, а также расширением ассортимента такой продукции, считают в ЦРПТ. Российские производители выпускают на рынок все больше товаров из этой категории, предлагая привлекательную по цене продукцию и частично вытесняя более дорогие позиции, поясняет руководитель направления БАДов и спортивного питания ЦРПТ Любовь Андреева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ударная доза белка».