Кассовые сборы в российском кинопрокате в августе удвоились до 4,4 млрд рублей

“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино за август. Из них следует, что общая касса проектов за период составила 4,4 млрд руб., а посещаемость — 8,9 млн зрителей. Годом ранее общий бокс-офис был на уровне 2,2 млрд руб., а всего сеансы за аналогичный период прошлого года посетило 5,4 млн человек. Лидером по сборам за период стал проект «Последний богатырь. Колобок», собравший за месяц 819 млн руб., на третьем месте — «Смешарики сквозь вселенные» (261,5 млн руб.).

При этом август стал первым месяцем с начала года, когда короткометражки (под их видом в кинотеатрах демонстрировались зарубежные проекты, не имеющие официального правообладателя в России) заняли большую часть топ-10 самых кассовых фильмов. Второе, четвертое, пятое, шестое, восьмое, девятое и десятое место разделили исключительно короткометражные проекты. Среди них — «Прощание» (514,4 млн руб.), «Эй, человек» (202,3 млн руб.), «Матч Акпарса» (191,5 млн руб.), «Сказка на ночь» (137,2 млн руб.), «Соната» (121 млн руб.) и другие. Под видом вышеперечисленных короткометражных проектов демонстрировались «Одиссея» Кристофера Нолана, продолжение франшизы «Человек паук: Новый день», «Миньоны и монстры» и другие зарубежные новинки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из-за чего весь сбор».