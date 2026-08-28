План «дорожной карты» по направлению ЦОД направлен на межведомственное согласование

Как стало известно “Ъ”, Аналитический центр при правительстве направил проект «дорожной карты» «Центры обработки данных (ЦОД)» на межведомственное согласование. Поскольку вычислительные мощности — одна из ключевых потребностей РФ для развития цифровой экономики, предлагается снять регуляторные барьеры в этой сфере. План мероприятий, подготовленный в рамках проекта «Гильотина 2.0», включает в себя более 20 инициатив — от формирования группы кодов ОКВЭД в области предоставления услуг дата-центров до упрощения строительства ЦОДов и преодоления дефицита кадров.

Сам план состоит из двух блоков — предложения по разработке проектов нормативных актов и иных документов, а также технологические мероприятия, касающиеся создания цифровой платформы для сопровождения полного жизненного цикла ЦОДов. «Нормативный» раздел состоит из 22 пунктов: от разграничения видов деятельности, связанных с ЦОДами, и формирования профильной группы кодов ОКВЭД до снятия избыточных ограничений в энергетике, а также устранения кадрового дефицита.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дата-центрам построили ''гильотину''».