Дата-центрам построили «гильотину»

Как стало известно “Ъ”, Аналитический центр при правительстве направил проект «дорожной карты» «Центры обработки данных (ЦОД)» на межведомственное согласование. Поскольку вычислительные мощности — одна из ключевых потребностей РФ для развития цифровой экономики, предлагается снять регуляторные барьеры в этой сфере. План мероприятий, подготовленный в рамках проекта «Гильотина 2.0», включает в себя более 20 инициатив — от формирования группы кодов ОКВЭД в области предоставления услуг дата-центров до упрощения строительства ЦОДов и преодоления дефицита кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Проект «дорожной карты» по направлению ЦОД, подготовленный в рамках «Гильотины 2.0» — пересмотра избыточных обязательных требований в социально значимых областях,— проходит процедуру межведомственного согласования, узнал “Ъ”. План мероприятий (есть у “Ъ”), сформированный преимущественно на базе предложений бизнеса, подготовил Аналитический центр при правительстве (см. “Ъ” от 15 июня). Информацию об отправке документа профильным ведомствам “Ъ” подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует «регуляторную гильотину») и Минэкономики.

Поясним, новые ЦОДы критически необходимы для развития цифровой экономики — одного из приоритетных направлений работы Белого дома. «Потребность бизнеса и государства в дата-центрах растет, снижение регуляторных барьеров будет способствовать развитию инфраструктуры ЦОДов, в том числе привлечению инвестиций, созданию высокотехнологичных рабочих мест»,— отмечают в аппарате Дмитрия Григоренко.

Сам план состоит из двух блоков — предложения по разработке проектов нормативных актов и иных документов, а также технологические мероприятия, касающиеся создания цифровой платформы для сопровождения полного жизненного цикла ЦОДов (см. “Ъ” от 12 декабря 2025 года). «Нормативный» раздел состоит из 22 пунктов: от разграничения видов деятельности, связанных с ЦОДами, и формирования профильной группы кодов ОКВЭД до снятия избыточных ограничений в энергетике, а также устранения кадрового дефицита.

В частности, предлагается рассмотреть возможность включения в реестр ЦОД не только существующих центров, но и тех, что пока проектируются или строятся. Предусматриваются и меры устранения дефицита квалифицированных кадров — при строительстве и эксплуатации ЦОДов сейчас привлекаются специалисты из смежных областей.

Для решения проблемы предлагается создать механизм стимулирования подготовки профильных специалистов в рамках вузовских программ и дополнительного профессионального образования.

Часть идей касается упрощения процесса строительства дата-центов: проработка перечня случаев, когда для возведения отдельных объектов ЦОДов не будет требоваться получение разрешения на строительство, а также создание типовой проектной документации для ЦОДов (без прохождения госэкспертизы при повторном использовании типовых решений). Одновременно с этим предлагается защитить объекты ЦОДов с учетом их капиталоемкости и сроков окупаемости от изъятия в рамках комплексного развития территорий.

Как пояснили “Ъ” в Минцифры, проект «дорожной карты» содержит меры, нацеленные на улучшение условий для развития отрасли ЦОДов — в частности, планируется изучить основные барьеры для роста отрасли и внедрить решения, которые упростят создание и эксплуатацию ЦОДов. В АНО «Цифровая экономика» добавляют, что для ускорения строительства ЦОДов необходимо снять регуляторные барьеры — на это и нацелена «гильотина». Итоговый перечень мер, уточняют в аппарате Дмитрия Григоренко, будет сформирован после межведомственного согласования и утверждения плана на профильной подкомиссии правительства.

Как отмечает президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев, предложения будут полезны для отрасли, если ликвидируют существующие барьеры и внесут ясность в деятельность ЦОДов — меры не должны «воздвигать новые ограничения». Сейчас, поясняет он, включение в реестр ЦОД добровольное, но все чаще звучат мнения, что оно должно стать обязательным — это затормозит развитие рынка. Среди предложенных мер Игорь Дорофеев, в частности, отмечает введение механизмов учета дата-центров по профильным кодам ОКВЭД — такая практика уже есть во всем мире.

По мнению президента Ассоциации ЦОД Екатерины Ледокол, мероприятия плана в совокупности должны сократить сроки окупаемости проектов, привлечь частные инвестиции и ускорить развитие цифровой инфраструктуры РФ. Как добавляет директор по взаимодействию с госорганами РТК-ЦОД Дмитрий Панышев, «документ затрагивает практически весь жизненный цикл ЦОДов — если эти пункты будут реализованы, отрасль получит недостающую нормативную базу для устойчивого роста».

Венера Петрова