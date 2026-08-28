Дата-центрам построили «гильотину»
Проект плана по упрощению условий развития ЦОДов направлен на межведомственное согласование
Как стало известно “Ъ”, Аналитический центр при правительстве направил проект «дорожной карты» «Центры обработки данных (ЦОД)» на межведомственное согласование. Поскольку вычислительные мощности — одна из ключевых потребностей РФ для развития цифровой экономики, предлагается снять регуляторные барьеры в этой сфере. План мероприятий, подготовленный в рамках проекта «Гильотина 2.0», включает в себя более 20 инициатив — от формирования группы кодов ОКВЭД в области предоставления услуг дата-центров до упрощения строительства ЦОДов и преодоления дефицита кадров.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Проект «дорожной карты» по направлению ЦОД, подготовленный в рамках «Гильотины 2.0» — пересмотра избыточных обязательных требований в социально значимых областях,— проходит процедуру межведомственного согласования, узнал “Ъ”. План мероприятий (есть у “Ъ”), сформированный преимущественно на базе предложений бизнеса, подготовил Аналитический центр при правительстве (см. “Ъ” от 15 июня). Информацию об отправке документа профильным ведомствам “Ъ” подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует «регуляторную гильотину») и Минэкономики.
Поясним, новые ЦОДы критически необходимы для развития цифровой экономики — одного из приоритетных направлений работы Белого дома. «Потребность бизнеса и государства в дата-центрах растет, снижение регуляторных барьеров будет способствовать развитию инфраструктуры ЦОДов, в том числе привлечению инвестиций, созданию высокотехнологичных рабочих мест»,— отмечают в аппарате Дмитрия Григоренко.
Сам план состоит из двух блоков — предложения по разработке проектов нормативных актов и иных документов, а также технологические мероприятия, касающиеся создания цифровой платформы для сопровождения полного жизненного цикла ЦОДов (см. “Ъ” от 12 декабря 2025 года). «Нормативный» раздел состоит из 22 пунктов: от разграничения видов деятельности, связанных с ЦОДами, и формирования профильной группы кодов ОКВЭД до снятия избыточных ограничений в энергетике, а также устранения кадрового дефицита.
В частности, предлагается рассмотреть возможность включения в реестр ЦОД не только существующих центров, но и тех, что пока проектируются или строятся. Предусматриваются и меры устранения дефицита квалифицированных кадров — при строительстве и эксплуатации ЦОДов сейчас привлекаются специалисты из смежных областей.
Для решения проблемы предлагается создать механизм стимулирования подготовки профильных специалистов в рамках вузовских программ и дополнительного профессионального образования.
Часть идей касается упрощения процесса строительства дата-центов: проработка перечня случаев, когда для возведения отдельных объектов ЦОДов не будет требоваться получение разрешения на строительство, а также создание типовой проектной документации для ЦОДов (без прохождения госэкспертизы при повторном использовании типовых решений). Одновременно с этим предлагается защитить объекты ЦОДов с учетом их капиталоемкости и сроков окупаемости от изъятия в рамках комплексного развития территорий.
Как пояснили “Ъ” в Минцифры, проект «дорожной карты» содержит меры, нацеленные на улучшение условий для развития отрасли ЦОДов — в частности, планируется изучить основные барьеры для роста отрасли и внедрить решения, которые упростят создание и эксплуатацию ЦОДов. В АНО «Цифровая экономика» добавляют, что для ускорения строительства ЦОДов необходимо снять регуляторные барьеры — на это и нацелена «гильотина». Итоговый перечень мер, уточняют в аппарате Дмитрия Григоренко, будет сформирован после межведомственного согласования и утверждения плана на профильной подкомиссии правительства.
Как отмечает президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев, предложения будут полезны для отрасли, если ликвидируют существующие барьеры и внесут ясность в деятельность ЦОДов — меры не должны «воздвигать новые ограничения». Сейчас, поясняет он, включение в реестр ЦОД добровольное, но все чаще звучат мнения, что оно должно стать обязательным — это затормозит развитие рынка. Среди предложенных мер Игорь Дорофеев, в частности, отмечает введение механизмов учета дата-центров по профильным кодам ОКВЭД — такая практика уже есть во всем мире.
По мнению президента Ассоциации ЦОД Екатерины Ледокол, мероприятия плана в совокупности должны сократить сроки окупаемости проектов, привлечь частные инвестиции и ускорить развитие цифровой инфраструктуры РФ. Как добавляет директор по взаимодействию с госорганами РТК-ЦОД Дмитрий Панышев, «документ затрагивает практически весь жизненный цикл ЦОДов — если эти пункты будут реализованы, отрасль получит недостающую нормативную базу для устойчивого роста».