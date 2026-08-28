Производство растительных масел в сезоне в России выросло на 6,1%

За сельскохозяйственный сезон 2025/2026 года выпуск основных видов растительных масел в России вырос на 6,1%. Основной вклад внесло увеличение производства рапсового масла на 26,9%.

Растительные масла — экспортный продукт: за рубеж отправляются 56,2–88,9% их объема. Действующие логистические ограничения могут привести к снижению переработки масличных в новом сезоне, но вряд ли убедят аграриев сократить их сев.

Выпуск ключевого для российского рынка подсолнечного масла, согласно OleoScope, остался на уровне прошлого сезона — 7,3 млн тонн. Выпуск соевого масла прибавил 7,5%, до 1,1 млн тонн. Льняное масло показало кратный прирост, но объем его выпуска остается незначительным. Согласно OleoScope, увеличение составило с 16 тыс. до 72 тыс. тонн в сезоне 2025/2026 года.

Подробнее — в материале «Товар первого отжима».