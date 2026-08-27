РСТ попросил разрешить маломерным судам ходить по Неве ночью

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил скорректировать ограничения на движение маломерных судов в Петербурге во время разводки мостов. Обращения направлены в городской Комитет по развитию туризма и Минтранс России, сообщила пресс-служба РСТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 марта в Петербурге действует приказ, который запрещает движение судов с 23:00 до 05:00

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ С 1 марта в Петербурге действует приказ, который запрещает движение судов с 23:00 до 05:00

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

С 1 марта в Петербурге действует приказ Минтранса, который запрещает движение маломерных судов и гидроциклов с 23:00 до 05:00 на отдельных участках Невы, Малой Невы и Большой Невки. Под запрет попали в том числе зарегистрированные суда, используемые профессиональными перевозчиками и экскурсионными операторами.

РСТ указывает, что установленное время совпадает с периодом разводки петербургских мостов — одним из востребованных туристических маршрутов. По мнению союза, ограничения лишают операторов возможности проводить экскурсии на маломерных судах в часы наибольшего спроса.

«В Санкт-Петербурге существует устойчивый спрос на экскурсии на разводные мосты. Это визитная карточка города. Смотреть на них с воды — это не то же самое, что с набережной»,— заявил председатель экспертного совета РСТ Николай Литаренко. По его словам, необходимо найти решение с учетом безопасности и особенностей акватории.

Союз предлагает разрешить ночное движение зарегистрированных маломерных судов при условии соблюдения требований безопасности. Такие суда проходят государственную регистрацию и освидетельствование, а управлять ими могут квалифицированные судоводители.

Ранее председатель комитета по транспорту Денис Минкин сообщал, что введенный с 1 марта 2026 года запрет является вынужденной мерой для предотвращения аварийных ситуаций при разводке мостов. В ответ на ограничения владельцы зарегистрированных коммерческих катеров объявили о создании Ассоциации маломерного флота для упрощения взаимодействия с регулирующими органами.

Карина Дроздецкая