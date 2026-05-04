Комтранс Петербурга объяснил ночной запрет на движение судов по Неве

Запрет на движение маломерных судов в центральной акватории Невы с 23:00 до 05:00, введенный с 1 марта 2026 года, является вынужденной мерой для предотвращения аварийных ситуаций при разводке мостов. Об этом на заседании профильной комиссии Законодательного собрания заявил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин. Судовладельцы в ответ объявили о формировании Ассоциации маломерного флота для диалога с властями.

Глава Комтранса подчеркнул, что скопление сотен судов у разводных мостов создает опасную ситуацию: маломерные катера маневрируют на ограниченном пространстве при сильном течении, крупные суда поднимают волну, способную раскачать или захлестнуть небольшие лодки. Кроме того, не все судоводители соблюдают дистанцию и очередность прохода, а пассажиры, пытающиеся фотографировать разводку стоя, рискуют упасть за борт при резком маневре.

«Никто не запрещает туристам следить за разводом мостов на маленьких реках и каналах Северной столицы. Нева опасна своим природным нравом. Она не для прогулок под разводными мостами»,— заявил господин Минкин.

В ответ на ограничения владельцы зарегистрированных коммерческих катеров объявили о создании Ассоциации маломерного флота для упрощения взаимодействия с регулирующими органами. Предприниматели выразили готовность соблюдать все требования безопасности, но попросили дать возможность легальной работы, отделив «серых» перевозчиков от проверенных операторов. В ближайшее время стороны договорились провести встречу для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

Кирилл Конторщиков