Торгцентры запросили разъяснения указа о защите критической инфраструктуры

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павла Люлина, направленное 25 августа первому зампреду правительства РФ Денису Мантурову. Автор просит подготовить разъяснения для собственников и управляющих организаций торгцентров об указе президента №604 от 24 августа 2026 года, который позволяет государству вводить временное управление при непринятии или недостаточной эффективности мер по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, в том числе мер против угроз нападения с использованием беспилотных воздушных судов (о проблеме выбора технических решений для противодействия БПЛА см. материал на стр. 2). В аппарате господина Мантурова не ответили на запрос “Ъ”.

Белый дом, исполняя указ президента, уже сформировал подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики, которую возглавил Денис Мантуров. Как следует из опубликованного 27 августа положения о подкомиссии, основными ее задачами будет анализ уровня безопасности на объектах критической инфраструктуры, а также отслеживание своевременности восстановления работы предприятий. Кроме того, подкомиссия будет вырабатывать меры, направленные на обеспечение «нормального функционирования» объектов критической инфраструктуры, а также готовить для предприятий рекомендации. Впоследствии на базе новой структуры могут быть сформированы штабы по отдельным отраслям. Первое заседание подкомиссии прошло 27 августа и было посвящено защите объектов логистики и торговли. Как сообщило правительство по его итогам, Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения их в перечень критически важных объектов.

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