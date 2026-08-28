«Русал» планирует временно законсервировать часть сырьевых мощностей

«Русал» сообщил правительству, что планирует временную консервацию части мощностей по производству сырья в России, рассказали источники «Ъ». По их словам, соответствующее обращение поступило на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Речь идет в том числе о Пикалевском глиноземном заводе (ПГЛЗ), Североуральском бокситовом руднике (СУБР), а также Богословском и Уральском заводах, которые выпускают глинозем. Убытки, связанные с переработкой сырья, получаемого от этих предприятий, можно оценить в $400 на каждую тонну алюминия, что примерно соответствует $800 млн убытка ежегодно для «Русала» в целом. Объем необходимых инвестиций в восстановление сырьевого блока компанией оценивается в $1,8 млрд.

На период воссоздания сырьевой базы глиноземной промышленности России необходимо обеспечить переработку импортных бокситов. Это, отмечают в «Русале», потребует установления субсидируемых тарифов на перевозку сырья железнодорожным транспортом и льготных тарифов на перевалку в морских портах, что составит около $70 млн в год. «Русал» также просит правительство рассмотреть возможность оказания господдержки регионам и муниципалитетам в связи с планируемой консервацией предприятий и финансовой поддержки в планируемой модернизации. Со своей стороны «Русал» обещает минимизировать социально-экономические последствия.

В «Русале» комментарий не предоставили. “Ъ” направил запрос в пресс-службу правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глинозем не заводится».