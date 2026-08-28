Число вакансий в страховой отрасли по итогам I полугодия снизилось на 25%

По итогам первого полугодия 2026 года число размещенных вакансий в страховой отрасли снизилось на 25% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 6,7 тыс. шт., следует из данных hh.ru. Снижение показателей в первом полугодии произошло впервые за пять лет.

Наибольшее количество вакансий размещено для страховых агентов (5,7 тыс.), оценщиков (1,9 тыс.) и андеррайтеров (почти 1,2 тыс.). По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, страховая отрасль является второй в финсекторе после банков по числу сотрудников, в страховании работает около 200 тыс. человек.

О сокращении найма сотрудников говорят в «Согазе». Сегодня доля страховых специалистов в портфеле найма «АльфаСтрахования» не превышает 20%, говорят в компании. После многолетнего «кадрового бума» и высокой конкуренции за кандидатов финансовые компании перешли к точечному и избирательному рекрутингу, говорит начальник управления подбора персонала компании «Ингосстрах» Дмитрий Рыков.

Подробнее об этом — в материале «В страховщики не занимать».