В страховщики не занимать

Впервые за пять лет количество опубликованных страховщиками в первом полугодии вакансий показало снижение. По словам экспертов, страховщики перешли от модели массового найма ради позиций к более эффективному подходу. В частности, рутинные задачи заменяются ИИ, а страховщики ищут более узких специалистов, при этом требования к кандидатам растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2026 года число размещенных вакансий в страховой отрасли снизилось на 25% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 6,7 тыс. шт., следует из данных hh.ru. Снижение показателей в первом полугодии произошло впервые за пять лет. Наибольшее количество вакансий размещено для страховых агентов (5,7 тыс.), оценщиков (1,9 тыс.) и андеррайтеров (почти 1,2 тыс.). По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, страховая отрасль является второй в финсекторе после банков по числу сотрудников, в страховании работает около 200 тыс. человек.

О сокращении найма сотрудников говорят в «Согазе». Сегодня доля страховых специалистов в портфеле найма «АльфаСтрахования» не превышает 20%, говорят в компании. После многолетнего «кадрового бума» и высокой конкуренции за кандидатов финансовые компании перешли к точечному и избирательному рекрутингу, говорит начальник управления подбора персонала компании «Ингосстрах» Дмитрий Рыков.

Впервые за пять лет рынок труда в страховании перешел от агрессивного найма кандидатов к повышению операционной эффективности процессов, отмечает руководитель блока организационного развития и управления персоналом ВСК Дмитрий Лаврентьев. Практически все страховые компании (СК) сейчас предметно занялись планированием набора, когда персонал подбирается под конкретные бизнес-задачи, а не просто потому, что в штатном расписании есть вакансия и ее нужно заполнить, говорит начальник управления подбора и адаптации персонала СК МАКС Елена Кулакова. По ее словам, в первую очередь оптимизируется бэк-офис. «Еще совсем недавно основными дефицитными кадрами являлись продавцы и специалисты по урегулированию убытков,— продолжает она.— Сегодняшние тенденции расширяют этот список в пользу узких специалистов, в частности разработчиков и аналитиков современных страховых продуктов, риск-менеджеров, умеющих работать в условиях нестабильности и ограничений, актуариев, андеррайтеров по корпоративному страхованию». Страховые агенты, андеррайтеры и оценщики востребованы, однако сами требования к этим ролям стали выше, говорит руководитель страхового направления финтех-группы «Свой» Алия Валиуллина.

В 2026 году исчерпался эффект тенденций, характерных для 2022-го, когда российские компании конкурировали как за объемы ушедших иностранных страховщиков, так и за их сотрудников, обладавших знаниями о клиентах и нужными компетенциями, указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Для автоматизации отдельных рутинных процессов, по словам господина Рыкова, страховщики активно внедряют нейросети и алгоритмы ИИ, который помогает в проверке документов, расчетах, первичной обработке обращений и других типовых операциях, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на более сложных задачах и постепенно снижает потребность в ручном выполнении части стандартных операций. Кроме того, как отмечает госпожа Валиуллина, компании внимательнее смотрят на постоянные издержки, включая фонд оплаты труда (ФОТ). Крупные группы объединяют общие функции: ИT, финансы, юридический блок, закупки, маркетинг, бэк-офис, говорит она. Часть потребности в сотрудниках СК закрывают за счет внутренних рекомендаций и реферальных программ, отмечает начальник управления по подбору и адаптации персонала «Росгосстраха» Татьяна Пугачева.

По прогнозам экспертов, по итогам 2026 года ситуация вряд ли изменится. До конца 2026 года массового найма, скорее всего, не будет, но спрос сохранится на тех, кто умеет оценивать нестандартные риски, считать тарифы, работать с данными и быстро запускать новые продукты, считает госпожа Валиуллина. Компании финансового сектора продолжат придерживаться подхода точечного и избирательного найма, заключает господин Рыков.

Юлия Пославская