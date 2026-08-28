Доля российского вина в торговых сетях выросла до 24–37%

К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24–37% в зависимости от сети и формата магазинов. Это на 11 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года.

В первой половине 2026 года средняя доля российских марок вин в ассортименте «магазинов у дома» составила 37,55%, увеличившись в годовом выражении на 11,75 процентного пункта (п. п.). Это следует из совместного исследования экспертов «Винного гида России» Роскачества и агентства «БЛГ-сервис». В гипермаркетах доля российской винной продукции выросла на 8,1 п. п. год к году, до 29,67%, супермаркетах — на 7,1 п. п., до 24,57%, алкомаркетах — на 5,32 п. п., до 28,97%, дискаунтерах — на 3,7 п. п., до 37,5%. Самая низкая средняя доля местного вина наблюдается в специализированных винотеках — 16,5%, увеличившись к прошлому году на 1,3 п. п.

Согласно исследованию, среди гипермаркетов лидером стала дальневосточная сеть «Самбери», где доля отечественной продукции достигла 63% от ассортимента. Среди «магазинов у дома» максимальный показатель у уральской сети «Кировский» — 72%, среди специализированных алкогольных магазинов — у поволжской «Горилки» — 72%. В категории супермаркетов лидирует красноярский «Красный Яр», где российские вина занимают 51% ассортимента. Москва и Подмосковье лидируют по другому показателю — широте выбора российского вина. В столичной агломерации в гипермаркетах «Ашан» аудиторы насчитали 421 российское вино, в «Гиперглобусе» — 412. Российские вина основную долю продаж занимают в ценовой категории до 800 руб.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров), российская продукция занимает примерно 13–25% ассортимента тихих вин в зависимости от формата магазина и свыше 40% в сегменте игристых вин. В зависимости от формата в торговых сетях представлено от 40 до более чем 560 видов российского вина, добавляют в АКОРТ.

Подробнее — в материале «Алкоголь обогнал квоту».