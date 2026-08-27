Трамп «переименовал» озеро Онтарио на границе США и Канады

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором черным маркером зачеркивает на карте нынешнее название озера Онтарио на границе США и Канады и подписывает новое: «Озеро Америка». Ролик размещен в аккаунте американского президента в TikTok.

«Итак, это озеро Онтарио в Канаде и Соединенных Штатах. Но мы внесем небольшие изменения и назовем его не Онтарио, а как-нибудь по-другому. Мы назовем его озеро Америка»,— сказал господин Трамп.

Американский президент предложил переименовать озеро 25 августа, после обострения торгового спора между США и Канадой. Онтарио — самое восточное и наименьшее по площади среди Великих озер. Оно расположено на границе между одноименной провинцией Канады на севере и штатом Нью-Йорк на юге. До этого Дональд Трамп уже выступал с подобной инициативой: в прошлом году по его поручению Мексиканский залив был переименован в «Залив Америки».

Для того чтобы предложить новое наименование природного объекта в США, необходимо подать заявку в Совет по географическим названиям (BGN). Однако инициатива должна содержать убедительную причину, к числу которых не относится желание просто исправить прежнее название. Кроме того, объект нельзя назвать в честь ныне живущего или недавно умершего человека. После получения предложения BGN выносит свой вердикт: требует что-либо поменять в заявке или соглашается с новым вариантом названия объекта. Затем его должны утвердить местные органы власти и консультанты по географическим названиям.