Правительство готовит новые меры контроля цен на топливо
Власти намерены усилить контроль за оборотом нефтепродуктов
Правительство рассмотрит возможность создания системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке объемом от 1 тонны и планирует новые меры контроля цен на топливо. Это следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке (есть у “Ъ”).
Так, ФАС, Минэнерго и нефтекомпаниям поручено определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, которые станут основной для контроля по всей цепочке поставок. Регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении завышающих цены компаний. Пилотным регионом, где протестируют такую систему, станет Тува.
Для контроля ценообразования на топливо классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложения по увеличению реализации таких нефтепродуктов на Петербургской бирже. Также необходимо «обратить особое внимание» на импортируемое топливо этих классов. Помимо этого, Минэнерго совместно с нефтекомпаниями должно направить в Росстандарт перечень АЗС на юге и Северном Кавказе, на которых необходимо провести анализ реализации топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».
Параллельно регионам рекомендовано заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. Последние отмечали, что из-за нехватки ресурса на бирже вынуждены закупать топливо по высоким ценам.
Подробнее — в материале «Ъ» «Очистка от накрутки».