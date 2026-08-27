Правительство готовит новые меры контроля цен на топливо

Правительство рассмотрит возможность создания системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке объемом от 1 тонны и планирует новые меры контроля цен на топливо. Это следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке (есть у “Ъ”).

Так, ФАС, Минэнерго и нефтекомпаниям поручено определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, которые станут основной для контроля по всей цепочке поставок. Регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении завышающих цены компаний. Пилотным регионом, где протестируют такую систему, станет Тува.

Для контроля ценообразования на топливо классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложения по увеличению реализации таких нефтепродуктов на Петербургской бирже. Также необходимо «обратить особое внимание» на импортируемое топливо этих классов. Помимо этого, Минэнерго совместно с нефтекомпаниями должно направить в Росстандарт перечень АЗС на юге и Северном Кавказе, на которых необходимо провести анализ реализации топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

Параллельно регионам рекомендовано заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. Последние отмечали, что из-за нехватки ресурса на бирже вынуждены закупать топливо по высоким ценам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Очистка от накрутки».