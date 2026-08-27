Трамп: главы спецслужб России и США встречаются раз в полгода или год

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф встречается с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным раз в полгода или раз в год. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного интервью изданию Axios.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Господин Трамп отметил, что у глав спецслужб очень хорошие отношения. Неожиданный визит директора американской разведки 25 августа в Москву политик вновь назвал «обычной рабочей поездкой» и выразил недоумение по поводу сообщений в СМИ.

«Никакого особого послания не было, и ничего необычного не происходило»,— отметил Дональд Трамп.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также подтвердил встречу с главой ЦРУ США и назвал это обычной практикой руководителей спецслужб разных стран. Господин Нарышкин отметил, что на встрече обсуждались вопросы в рамках компетенции разведывательных служб, которая является «довольно деликатной и особой вещью».

Визит главы американского ведомства в Россию заранее не анонсировался. В Кремле изначально заявили об отсутствии информации о прибытии самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III во Внуково. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что визит господина Рэтклиффа связан с «контактами между спецслужбами».