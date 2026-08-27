UEFA обвинила президента FIFA Джанни Инфантино в «преступном управлении»
27 августа несколько ведущих медиаресурсов — BBC, Sky Sports, The Guardian и другие — распространили текст официального запроса, отправленного Союзом европейских футбольных ассоциаций в суд Флориды. В этом штате во время проходившего летом в США, Канаде и Мексике чемпионате мира располагались структуры Международной федерации футбола для ведения связанной с ним деятельности. UEFA запросил у американских властей финансовые документы, касающиеся деятельности FIFA, для оформления искового заявления уже в суд Швейцарии, где находится ее штаб-квартира. Ответчиками по иску будут как федерация, так и персонально ее президент Джанни Инфантино.
Иск станет продолжением войны между двумя крупнейшими футбольными институтами. Она началась в конце июля из-за попытки Джанни Инфантино создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise — для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а пятую часть самих прав отдать частным инвесторам. Она вылилась в грандиозный скандал, вызвав яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, в том числе региональных конфедераций — UEFA, Азиатской конфедерации футбола (AFC) и той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF).
Европейская конфедерация выглядела самым принципиальным оппонентом Джанни Инфантино. После появления проекта FFE, основным инвестором которого, как предполагалось, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, она даже угрожала бойкотом состязаний под эгидой FIFA. Он мог бы нанести им непоправимый ущерб.
Но и после того как господин Инфантино, столкнувшись с колоссальным давлением, отказался от своей инициативы, отношение к нему со стороны UEFA, кажется, нисколько не смягчилось. Так, его президент Александр Чеферин давал понять, что считает идеальным выходом для Джанни Инфантино в ситуации «полной потери доверия» добровольный уход в отставку, не дожидаясь очередных выборов. Они состоятся в марте будущего года в Рабате, и господин Инфантино ранее твердо собирался после них остаться на четвертый президентский срок.
Из запроса UEFA в американский суд следует, что конфедерация намерена преследовать его по статье 158 уголовного кодекса Швейцарии. В ней говорится о «преступном управлении».
Подробнее — в материале «Джанни Инфантино выводят на судебное поле».
Инициатива Джанни Инфантино по созданию FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля и продажи коммерческих прав на чемпионаты мира встретила сопротивление со стороны ключевых футбольных организаций, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Эти организации, объединяющие 136 национальных федераций, открыто выступили против планов президента FIFA.
Проект FFE предполагал привлечение частных инвесторов, при этом одним из ключевых инвесторов называлась компания Thrive Eternal, возглавляемая Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера (зятя Дональда Трампа). Из-за критики Джанни Инфантино отказался от планов по созданию FFE, но это не смягчило отношение к нему со стороны UEFA, который уже 1 августа 2026 года объявил о потере доверия к главе FIFA и призвал его добровольно уйти в отставку.
Помимо UEFA, отставки Джанни Инфантино потребовали федерация футбола США, Канадская футбольная ассоциация, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз. Также, в августе 2026 года альянс болельщиков из всех шести конфедераций FIFA запустил петицию с призывом к уходу Джанни Инфантино с поста президента организации.