Джанни Инфантино выводят на судебное поле

Война Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) против президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино из-за провалившейся попытки последнего продать права на чемпионаты мира частным инвесторам выходит на новый уровень. UEFA намерен добиваться уголовного преследования господина Инфантино в швейцарском суде. Структура утверждает, что FIFA Forward Enterprise (FFE), которую он планировал учредить для реализации прав, должна была стать инструментом извлечения незаконной прибыли для функционера из «наиболее ценных активов» его федерации в ущерб ей самой и всему «футбольному сообществу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран UEFA охарактеризовал задуманную Джанни Инфантино реформу как «мошенническую» продажу активов по «нерыночной цене» в «собственных интересах»

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters UEFA охарактеризовал задуманную Джанни Инфантино реформу как «мошенническую» продажу активов по «нерыночной цене» в «собственных интересах»

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

27 августа несколько ведущих медиаресурсов — BBC, Sky Sports, The Guardian и другие — распространили текст официального запроса, отправленного Союзом европейских футбольных ассоциаций в суд Флориды. В этом штате во время проходившего летом в США, Канаде и Мексике чемпионате мира располагались структуры Международной федерации футбола для ведения связанной с ним деятельности. UEFA запросил у американских властей финансовые документы, касающиеся деятельности FIFA, для оформления искового заявления уже в суд Швейцарии, где находится ее штаб-квартира. Ответчиками по иску будут как федерация, так и персонально ее президент Джанни Инфантино.

Иск станет продолжением войны между двумя крупнейшими футбольными институтами. Она началась в конце июля из-за попытки Джанни Инфантино создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise — для управления коммерческими правами на основные соревнования, включая чемпионаты мира, а пятую часть самих прав отдать частным инвесторам. Она вылилась в грандиозный скандал, вызвав яростное сопротивление со стороны ряда функционеров, политиков и ведущих футбольных организаций, в том числе региональных конфедераций — UEFA, Азиатской конфедерации футбола (AFC) и той, что объединяет страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF).

Европейская конфедерация выглядела самым принципиальным оппонентом Джанни Инфантино. После появления проекта FFE, основным инвестором которого, как предполагалось, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, она даже угрожала бойкотом состязаний под эгидой FIFA. Он мог бы нанести им непоправимый ущерб.

Но и после того как господин Инфантино, столкнувшись с колоссальным давлением, отказался от своей инициативы, отношение к нему со стороны UEFA, кажется, нисколько не смягчилось. Так, его президент Александр Чеферин давал понять, что считает идеальным выходом для Джанни Инфантино в ситуации «полной потери доверия» добровольный уход в отставку, не дожидаясь очередных выборов. Они состоятся в марте будущего года в Рабате, и господин Инфантино ранее твердо собирался после них остаться на четвертый президентский срок.

Из запроса UEFA в американский суд следует, что конфедерация намерена преследовать его по статье 158 уголовного кодекса Швейцарии. В ней говорится о «преступном управлении».

При этом базовые тезисы своего иска UEFA, похоже, уже сформулировал. По крайней мере в запросе утверждается, что FFE была для Джанни Инфантино и «узкого круга» «сообщников» инструментом для приобретения постоянной доли наиболее ценных активов FIFA и «извлечения из нее прибыли» «в ущерб» как самой федерации, так и всему «футбольному сообществу», включая 55 стран, входящих в европейскую конфедерацию. Кроме того, UEFA указывает на нарушение господином Инфантино принципов, применяемых при выработке ключевых решений. Решение о создании FFE, по версии европейской конфедерации, было одобрено на «спешно созванном заседании» с участием «ограниченного количества официальных лиц и работников организации». А «некоторые из них» до него «даже не слышали об этих планах».

Также UEFA возмутила оценка господином Инфантино стоимости прав на чемпионаты мира и другие топовые турниры. Для 20%, передаваемых FFE, она составила $4,2 млрд. Это означало, что все права, по мнению президента FIFA, стоят около $20 млрд. UEFA своих расчетов не привел, но назвал эту цифру «абсурдно низкой» и к тому же полученной без «открытого и конкурентного» процесса оценки или без привлечения «независимого оценщика» со стороны.

Зато в запросе приведена версия, откуда она взялась. UEFA охарактеризовал задуманную Джанни Инфантино реформу как «мошенническую» продажу активов по «нерыночной цене» в «собственных интересах».

Очень любопытная часть документа посвящена деятельности FIFA в целом. Из нее выясняется, что UEFA полагает, будто с приходом в 2016 году на пост президента международной федерации Джанни Инфантино в ней не произошло никаких радикальных изменений. Господину Инфантино должность, как известно, досталась благодаря потрясшему FIFA коррупционному кризису, сломавшего карьеры львиной доле функционеров-тяжеловесов и не обошедшего стороной вынужденного покинуть федерацию предшественника нынешнего руководителя Зеппа Блаттера. В запросе содержится напоминание о «долгой истории коррупции» в организации и кратко описывается специфика ее работы. Она заключается прежде всего в «экстраординарной власти над миром футбола», использующейся «без какого-либо сдерживания изнутри» и поддающейся ему только после вмешательства «извне» — например, в виде «международного уголовного преследования».

Алексей Доспехов