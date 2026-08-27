Бизнесу потребуются спецполномочия для защиты критической инфраструктуры

Указ президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры призван стимулировать собственников усиливать защиту предприятий от БПЛА. Однако часть средств противодействия требует специальных полномочий, а достаточность принятых мер может оказаться предметом спора. По мнению экспертов, основными проблемами для бизнеса могут стать выбор конкретных технических решений, ограниченность полномочий по непосредственному противодействию БПЛА и необходимость документально подтверждать принятые меры.

Согласно подписанному 24 августа указу Владимира Путина, ненадлежащее обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры станет основанием для введения в них временного управления. Такое решение также может быть принято при создании угрозы безопасности или нормальной работе объекта, в том числе при неэффективных мерах против угрозы БПЛА, а также при недостаточности или несвоевременности действий по его восстановлению.

Первым шагом для владельца предприятия станет разработка модели угроз и определение комплекса защиты. Как отмечает автор Telegram-канала «Новости из мира беспилотных систем» Дмитрий Дацыков, он может включать радиолокационные, оптические и акустические средства обнаружения, системы радиоэлектронного подавления и спуфинга, а также кинетические дроны-перехватчики для тарана или захвата сетями вражеских БПЛА. Дополнять их могут инженерная и механическая защита — сетки, экраны, габионы и другое. В систему также могут входить лазерные и оптико-электронные средства воздействия и привязные аэростаты, в том числе с размещением на них средств обнаружения или беспилотных дронов-перехватчиков.

Однако наличие оборудования не означает права свободно его применять. Как для радиолокационных средств, так и для средств радиоэлектронной борьбы и оборудования для спуфинга нужно получить разрешения на использование радиочастот и зарегистрировать оборудование. Запуск перехватчиков и эксплуатация привязных аэростатов также требуют установления режима использования воздушного пространства и разрешений на полеты. А инженерная защита должна соответствовать действующим проектным и строительным требованиям.

Ограничен собственник и в возможностях самостоятельно противодействовать БПЛА. Так, он не имеет права применять средства поражения с боевой частью или содержать мобильные огневые группы — это относится к полномочиям Минобороны и Росгвардии. В предусмотренных законом случаях отдельные средства могут применяться ведомственной охраной или частными охранными организациями, но лишь при наличии соответствующих полномочий и подготовленного персонала.

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