Защитные соображения

Указ президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры призван стимулировать собственников усиливать защиту предприятий от БПЛА. Однако часть средств противодействия требует специальных полномочий, а достаточность принятых мер может оказаться предметом спора. По мнению экспертов, основными проблемами для бизнеса могут стать выбор конкретных технических решений, ограниченность полномочий по непосредственному противодействию БПЛА и необходимость документально подтверждать принятые меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из вариантов инженерной пассивной защиты может быть представленная в июле этого года сеть «Паутина» производства госкорпорации «Ростех»

Фото: Ростех Одним из вариантов инженерной пассивной защиты может быть представленная в июле этого года сеть «Паутина» производства госкорпорации «Ростех»

Фото: Ростех

Согласно подписанному 24 августа указу Владимира Путина, ненадлежащее обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры станет основанием для введения в них временного управления. Такое решение также может быть принято при создании угрозы безопасности или нормальной работе объекта, в том числе при неэффективных мерах против угрозы БПЛА, а также при недостаточности или несвоевременности действий по его восстановлению (подробнее см. “Ъ” от 25 августа).

Первым шагом для владельца предприятия станет разработка модели угроз и определение комплекса защиты. Как отмечает автор Telegram-канала «Новости из мира беспилотных систем» Дмитрий Дацыков, он может включать радиолокационные, оптические и акустические средства обнаружения, системы радиоэлектронного подавления и спуфинга, а также кинетические дроны-перехватчики для тарана или захвата сетями вражеских БПЛА. Дополнять их могут инженерная и механическая защита — сетки, экраны, габионы и другое. В систему также могут входить лазерные и оптико-электронные средства воздействия и привязные аэростаты, в том числе с размещением на них средств обнаружения или беспилотных дронов-перехватчиков.

Однако наличие оборудования не означает права свободно его применять.

Как для радиолокационных средств, так и для средств радиоэлектронной борьбы и оборудования для спуфинга нужно получить разрешения на использование радиочастот и зарегистрировать оборудование. Запуск перехватчиков и эксплуатация привязных аэростатов также требуют установления режима использования воздушного пространства и разрешений на полеты. А инженерная защита должна соответствовать действующим проектным и строительным требованиям.

Ограничен собственник и в возможностях самостоятельно противодействовать БПЛА. Так, он не имеет права применять средства поражения с боевой частью или содержать мобильные огневые группы — это относится к полномочиям Минобороны и Росгвардии. В предусмотренных законом случаях отдельные средства могут применяться ведомственной охраной или частными охранными организациями, но лишь при наличии соответствующих полномочий и подготовленного персонала.

Глава ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» (площадка для разработчиков беспилотных и радиоэлектронных технологий) Павел Новицкий считает, что наиболее эффективными окажутся решения компаний, способных быстро менять параметры продукции в соответствии с задачами. Еще одна важная цель — объединение различных средств защиты в единый контур.

Сроки ввода и стоимость защитных систем могут сильно отличаться, говорит источник “Ъ” в компании, специализирующейся на создании комплексных систем безопасности для промышленных объектов. По его словам, защиту относительно простого объекта, например отдельно стоящего здания, можно разработать и реализовать за один-два месяца. Для более сложных площадок потребуется учитывать окружающую застройку, зоны безопасности и приоритетные направления угроз.

Базовый комплекс защиты складского объекта под ключ можно реализовать за один-два месяца, а его стоимость, по оценке собеседника, может составить от 3–4 млн руб. до нескольких десятков. Полноценная эшелонированная система с ситуационным центром обойдется уже в несколько сотен миллионов.

Отдельная проблема — обеспечить восстановление функционирования объекта после повреждения. Указ относит несвоевременное восстановление его работы к основаниям для введения временного управления, однако неясно, какие сроки восстановления будут считаться достаточными для объектов с разными технологическими особенностями. Поэтому президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин полагает, что профильный орган власти должен разъяснить, какое восстановление будет считаться своевременным с учетом типа объекта и характера нанесенного ущерба, говорится в сообщении на сайте РСПП. Разъяснений от правительства ждут и другие бизнес-ассоциации.

Наконец, собственнику потребуется документально подтверждать принятые меры по защите объектов. Председатель московской коллегии адвокатов R&MDefence Дмитрий Мыльцын считает, что компаниям следует документировать все подобные мероприятия, включая регламенты, акты, переписку с надзорными органами, уведомления о выполненных работах и полученные разъяснения. Это особенно важно из-за оценочного характера некоторых оснований для введения временного управления, ведь критерии неэффективности антидроновых мероприятий в указе не конкретизированы. Господин Мыльцын также рекомендует регулярно проводить аудит системы безопасности с привлечением независимых экспертов.

Дмитрий Сотак