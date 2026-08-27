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Китай сократил закупки российской курятины почти вдвое

Крупнейшие российские производители мяса птицы начали снижать экспорт на фоне ужесточения требований со стороны зарубежных рынков. Наиболее заметно сократились поставки в Китай — с 70 тыс. до 37 тыс. тонн, сообщил источник «Ъ» в отрасли.

По словам собеседника «Ъ», китайские власти усилили требования к российским поставщикам, стремясь защитить внутренний рынок. Производство курятины в КНР существенно выросло, из-за чего импорт по отдельным категориям, по оценке участника рынка, создает избыток предложения.

Дополнительные риски для российских экспортеров возникают в Казахстане, где реализуется программа развития собственного птицеводства. По оценке управляющего директора «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова, новые предприятия должны обеспечить выпуск около 210 тыс. тонн продукции в год.

Одновременно растет импорт курятины в Россию. В январе—мае 2026 года зарубежные поставки увеличились на 35% год к году, до 150 тыс. тонн, превысив объем российского экспорта на 7,1%. Импорт из Китая за тот же период вырос почти втрое — с 17 тыс. до 50 тыс. тонн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китай помахал ножкой».

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