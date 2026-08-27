Акции ВТБ подешевели до исторического минимума

Акции ВТБ (MOEX: VTBR) установили исторический антирекорд — в рамках сессии на Мосбирже цена упала ниже 50 руб. Эксперты считают логичным перенос завершения размещения допэмиссии акций ВТБ по цене 87 руб. за акцию, которое должно было пройти до конца августа. Сделку ВТБ с Wildberries (WB), в рамках которой была одобрена допэмиссия банка, аналитики считают по-прежнему выгодной, но не слишком актуальной в моменте для сторон.

Утром 27 августа акции ВТБ достигли на Мосбирже исторического минимума — 49,7 руб. за обыкновенную акцию. 30 июня акционеры ВТБ на общем собрании одобрили допэмиссию банка объемом 6,3 млрд акций номинальным объемом 314,6 млрд руб. Цена размещения зафиксирована на уровне 87 руб. за обыкновенную акцию, что почти вдвое ниже текущей рыночной цены. На этом фоне у участников рынка возникли предположения об отмене допэмиссии ВТБ или изменении ее параметров.

Как пояснила “Ъ” ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, цена размещения дополнительного выпуска акций ВТБ в 87 руб. за акцию уже не может быть изменена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бумаги все стерпят».