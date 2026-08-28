Бумаги все стерпят

Акции ВТБ (MOEX: VTBR) установили исторический антирекорд — в рамках сессии на Мосбирже цена упала ниже 50 руб. Эксперты считают логичным перенос завершения размещения допэмиссии акций ВТБ по цене 87 руб. за акцию, которое должно было пройти до конца августа. Сделку ВТБ с Wildberries (WB), в рамках которой была одобрена допэмиссия банка, аналитики считают по-прежнему выгодной, но не слишком актуальной в моменте для сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Утром 27 августа акции ВТБ достигли на Мосбирже исторического минимума — 49,7 руб. за обыкновенную акцию. 30 июня акционеры ВТБ на общем собрании одобрили допэмиссию банка объемом 6,3 млрд акций номинальным объемом 314,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 июня). Цена размещения зафиксирована на уровне 87 руб. за обыкновенную акцию, что почти вдвое ниже текущей рыночной цены.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в вопросе стратегического партнерства с Wildberries временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в ВБ-банке и финтех-активах — сентябрь. «Если говорить о допэмиссии, то ее параметры принципиально не пересматривались, состав якорных инвесторов сохраняется»,— говорит он. По его словам, допэмиссия для целей приобретения ВБ-банка будет осуществлена в старых диапазонах 300-400 млрд руб. ближе к нижней границе диапазона. «Мы понимаем, что участие розничных инвесторов будет скромным в силу разрыва в цене акций»,— сообщил СМИ Дмитрий Пьянов.

На этом фоне у участников рынка возникли предположения об отмене допэмиссии ВТБ или изменении ее параметров.

Как пояснила “Ъ” ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, цена размещения дополнительного выпуска акций ВТБ в 87 руб. за акцию уже не может быть изменена.

«Вероятность ее изменения с началом размещения равна нулю, потому что с 26 августа уже началось размещение акций по преимущественному праву именно по этой цене»,— поясняет она. После завершения этапа размещения бумаг по преимущественному праву, по ее словам, теоретически эмитент может отменить основное размещение. «Но для этого нужны соответствующие юридические процедуры: решение совета директоров эмитента об отмене размещения в связи с чрезвычайными обстоятельствами и уведомление об отмене размещения, которое должно быть направлено в Банк России»,— отмечает Наталья Мильчакова. Процедура корректировки цены, по ее словам, достаточно долгая, потому что изменения в решении о выпуске и других эмиссионных документах нужно регистрировать заново в ЦБ.

49,7 рубля составила минимальная цена за обыкновенную акцию ВТБ 27 августа на Мосбирже

Участники рынка считают допэмиссию ВТБ также одним из факторов, которые негативно влияют на стоимость акций банка. По словам аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, решение о допэмиссии разочаровало рынок, поскольку планируемая допэмиссия в очередной раз размоет доли акционеров. «На денежные средства, привлеченные от допэмиссии, планировалось приобрести долю в финтех-активах группы РВБ (Wildberries), атаки БПЛА на инфраструктуру РВБ негативно влияют на инвестиционный кейс»,— говорит он. Как отмечает Наталья Мильчакова, у акционеров ВТБ, которые не хотят, чтобы их доли в капитале банка были настолько сильно размыты, есть выбор — либо приобрести дополнительные акции пропорционально уже существующей доле в капитале по цене почти на 73% выше рынка, либо продать акции.

По словам начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, маркетплейс переживает тяжелый период, закрыть сделку сейчас — это взять на себя огромные репутационные финансовые риски, то есть реструктурировать кредиты пострадавшим селлерам, с другой стороны, если сделка не состоится, это тоже может быть воспринято как провал стратегии, что ударит по доверию к менеджменту. «Если говорить об интересах ВТБ к этой сделке, то я бы сказал про выход в лидеры электронной коммерции, потому что рынок маркетплейсов огромен, и ВТБ хочет получить долю в этом растущем рынке»,— поясняет Олег Абелев. «Летние удары БПЛА по складам Wildberries и Ozon серьезно поменяли уравнение: треть складских мощностей повреждена, прямые убытки исчисляются сотнями миллиардов»,— говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Проводить сделку по старым ценам без пересмотра условий, по ее мнению, значит просто переплачивать.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев, Ксения Дементьева