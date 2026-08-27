UEFA официально отказалась поддержать переизбрание Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально заявил, что не поддержит переизбрание Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). Союз обеспечит «достойную альтернативу», сообщается в пресс-релизе UEFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Teresa Suarez / Photo / AP Джанни Инфантино

Фото: Teresa Suarez / Photo / AP

Решение приняли на встрече в Монако члены Исполнительного комитета UEFA, президенты национальных ассоциаций UEFA, а также участники Европейского совета FIFA. В официальном заявлении по итогам встречи указывается, что доверие к FIFA не может быть восстановлено отменой проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) или какими-либо заверениями.

«Мировому футболу сейчас необходимо новое руководство, способное восстановить это доверие», — подчеркнули в организации. Новый руководитель должен быть привержен «принципам честности, подотчетности, развития» и стремиться к «подлинному реформированию» института. «Если нынешний президент FIFA все же будет добиваться переизбрания, UEFA объединит усилия со своими партнерскими конфедерациями, чтобы обеспечить ассоциациям-членам достойную альтернативу», — указывается в заявлении.

Конфликт между FIFA и UEFA разразился летом 2026 года после планов господина Инфантино создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля над правами на турниры, включая чемпионаты мира. UEFA пригрозил бойкотом соревнований под эгидой FIFA. После отзыва главой FIFA проекта европейская организация отказалась от идеи бойкота.