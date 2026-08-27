UEFA официально отказалась поддержать переизбрание Инфантино
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально заявил, что не поддержит переизбрание Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). Союз обеспечит «достойную альтернативу», сообщается в пресс-релизе UEFA.
Джанни Инфантино
Фото: Teresa Suarez / Photo / AP
Решение приняли на встрече в Монако члены Исполнительного комитета UEFA, президенты национальных ассоциаций UEFA, а также участники Европейского совета FIFA. В официальном заявлении по итогам встречи указывается, что доверие к FIFA не может быть восстановлено отменой проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) или какими-либо заверениями.
«Мировому футболу сейчас необходимо новое руководство, способное восстановить это доверие», — подчеркнули в организации. Новый руководитель должен быть привержен «принципам честности, подотчетности, развития» и стремиться к «подлинному реформированию» института. «Если нынешний президент FIFA все же будет добиваться переизбрания, UEFA объединит усилия со своими партнерскими конфедерациями, чтобы обеспечить ассоциациям-членам достойную альтернативу», — указывается в заявлении.
Конфликт между FIFA и UEFA разразился летом 2026 года после планов господина Инфантино создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля над правами на турниры, включая чемпионаты мира. UEFA пригрозил бойкотом соревнований под эгидой FIFA. После отзыва главой FIFA проекта европейская организация отказалась от идеи бойкота.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), а также Азиатская футбольная конфедерация (AFC) ранее призывали к скорейшей отставке Джанни Инфантино после его планов по продаже доли коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE).
На фоне критики из-за проекта FFE, Федерация футбола Уэльса (FAW) первой отозвала поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на переизбрание, заявив об утрате доверия. В августе 2026 года премьер-министр Великобритании Энди Бернем также призвал Джанни Инфантино уйти в отставку из-за «возмутительного» предложения о продаже прав на чемпионат мира. Кроме того, Федерации футбола США, Канадская футбольная ассоциация, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз призвали к реформам управления FIFA.
В августе 2026 года UEFA заявил о подготовке уголовного иска в Швейцарии против Джанни Инфантино за «преступное ненадлежащее управление» в связи с инициативой продажи прав на чемпионат мира. Однако, несмотря на отказ Джанни Инфантино от проекта FFE, европейские футбольные чиновники продолжают кампанию против него. Выборы президента FIFA намечены на март 2027 года в Марокко.