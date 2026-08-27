Российский экспорт курятины за пять месяцев снизился на 26,3%
Группа «Черкизово» сократила экспортные продажи в январе—июне 2026 года на 10% год к году, говорится в материалах к отчетности за полугодие. Речь идет преимущественно о курятине, уточнили в компании. Другие крупнейшие производители тоже столкнулись с падением поставок за границу. В «Уральской агропромышленной группе» (УАГ) пояснили, что экспорт по некоторым направлениям сократился: повлияли политическая обстановка, экономические и логистические сложности.
Источник “Ъ” на птицеводческом рынке называет снижение экспорта курятины общей тенденцией. В январе—мае российские производители, по его словам, суммарно отправили за рубеж 140 тыс. тонн, что меньше год к году на 26,3%. Экспорт в дальнее зарубежье снизился на 28,6%, до 100 тыс. тонн, в ЕАЭС — на 14,9%, до 40 тыс. тонн. В основном снижение, по словам собеседника “Ъ”, обеспечил Китай, экспорт в который сократился с 70 тыс. до 37 тыс. тонн.
Подробнее об этом — в материале «Китай помахал ножкой».
В первом полугодии 2026 года экспорт «Черкизово» сократился на 10% из-за приостановки китайскими властями аккредитации ряда предприятий компании. Рост поставок филе куриной грудки из Китая привел к снижению внутренних цен на курицу и свинину в России, что способствовало падению цен на свинину до самого низкого уровня за несколько лет. «Черкизово» сократило свою инвестиционную программу в первом полугодии на 18,9% (до 8,6 млрд рублей) по сравнению с 10,6 млрд рублей в первом полугодии 2025 года.
Общий объем российского экспорта продовольствия в 2025 году составил около 80 млн тонн на $41,5 млрд, что является снижением по сравнению с 2024 годом (109 млн тонн и $43 млрд). Министр сельского хозяйства Оксана Лут связывала спад с внешними факторами и недоработками властей. В 2025 году Курская область экспортировала 243,8 тыс. тонн мяса, молока и кормов, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.