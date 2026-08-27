Российский экспорт курятины за пять месяцев снизился на 26,3%

Группа «Черкизово» сократила экспортные продажи в январе—июне 2026 года на 10% год к году, говорится в материалах к отчетности за полугодие. Речь идет преимущественно о курятине, уточнили в компании. Другие крупнейшие производители тоже столкнулись с падением поставок за границу. В «Уральской агропромышленной группе» (УАГ) пояснили, что экспорт по некоторым направлениям сократился: повлияли политическая обстановка, экономические и логистические сложности.

Источник “Ъ” на птицеводческом рынке называет снижение экспорта курятины общей тенденцией. В январе—мае российские производители, по его словам, суммарно отправили за рубеж 140 тыс. тонн, что меньше год к году на 26,3%. Экспорт в дальнее зарубежье снизился на 28,6%, до 100 тыс. тонн, в ЕАЭС — на 14,9%, до 40 тыс. тонн. В основном снижение, по словам собеседника “Ъ”, обеспечил Китай, экспорт в который сократился с 70 тыс. до 37 тыс. тонн.

Подробнее об этом — в материале «Китай помахал ножкой».