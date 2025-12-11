Под вычислительные мощности готовят платформу

Правительство обсуждает создание под эгидой Минцифры и Аналитического центра (АЦ) при правительстве специального органа для поддержки строительства компаниями новых центров обработки данных (ЦОД). Вычислительные мощности — одна из ключевых потребностей РФ для развития цифровой экономики, но бюджетные инвестиции в эту сферу в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация госуправления» должны быть уравновешены частными, иначе управляющая сторона не сможет подключиться к управляемой. Поэтому профильный вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил министерству и АЦ найти «платформенное» решение для поддержки строительства частных ЦОДов — для упрощения их строительства и подключения к инфраструктуре. Также это сведет на одной площадке все данные о частных цифровых мощностях.

Как стало известно “Ъ”, «цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко подписал поручение Минцифры и Аналитическому центру при правительстве (отраслевой think tank Белого дома) к марту 2026 года проработать идею «цифровой» платформы по поддержке строительства частных ЦОДов для работы искусственного интеллекта (ИИ) как приоритетного для государства направления в отраслях экономики, госуправлении и соцсфере. Профильное совещание о задачах и предложениях по развитию ЦОДов прошло 3 декабря.

Цифровая платформа (экосистема сервисов) для сопровождения полного жизненного цикла создания и обслуживания ЦОДов должна «вобрать» в себя такие сервисы, как подбор земельного участка, предоставление информации о наличии льгот, доступности электрических мощностей и наличии линий связи, заказ проверок, изысканий, исследований, обременений по участкам для строительства. Кроме того, на ней планируется разместить маркетплейс оборудования и услуг по проектированию, строительству и обслуживанию ЦОДов. Предложения власти обсудят с бизнесом — как отмечают в аппарате вице-премьера, обратная связь от индустрии позволит понять, какие сервисы нужны в первую очередь, к каким можно будет вернуться в развитии, а на какие нет спроса.

Напомним, что в октябре 2025 года на форуме «Инфотех» в Тюмени Дмитрий Григоренко говорил, что правительство разрабатывает программу развития ЦОДов, их число планируется увеличить к 2030 году вдвое.

Сеть ЦОДов будет работать по единым стандартам по всей стране, отмечал Дмитрий Григоренко. В свою очередь, возможность для разработки и запуска комплексных мер поддержки для всей отрасли стала возможна после того, как на законодательном уровне (в федеральном законе № 244-ФЗ от 23 июля 2025 года) было закреплено само понятие ЦОДа.

Идея «платформенной» поддержки преследует одновременно несколько целей: новые ЦОДы критически необходимы для развития цифровой экономики, одного из прорывных и приоритетных направлений работы правительства. Также сведение на одной платформе всех инициатив по их строительству даст аппарату Белого дома точные знания о частных инициативах в этой области и позволит координировать их пространственное размещение в зависимости от наличия участков, возможностей подключения к энергомощностям и магистральному оптоволокну.

Сейчас, по разным оценкам, 70–90% ЦОДов сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге как центрах экономической активности, и дальнейшая их концентрация угрожает избыточной нагрузкой на сети и удорожанием проектов из-за стоимости земли и подключений, а также физически небезопасна при затягивании военной операции на Украине — в правительстве хотели бы распределить ЦОДы, в частности, по сибирским регионам.

Еще одно соображение в пользу поддержки развития частных ЦОДов — «подтягивание» уровня цифровизации экономики к уже достигнутому в правительстве: для «бесшовного» обмена данными, который предполагает нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация госуправления».

Для этого частная сторона должна обладать сопоставимыми мощностями, а госинвестиции в этой сфере уже заложены в бюджет нацпроекта, и теперь перед Белым домом стоит задача стимулирования сопоставимого прогресса в корпоративном секторе.

«Инфраструктурная поддержка», отметим, выступает в решении этой задачи «пряником», функции кнута же выполняет уже подписанное постановление правительства, которое требует наличия собственных ЦОДов у ИИ-разработчиков, желающих сохранить льготы по налогам и соцвзносам, связанные с включением программных продуктов в реестр российского ПО. Де-факто в области ИИ-проектов Белый дом готов предоставлять их только достаточно мощным компаниям, способным инвестировать в такое строительство.

