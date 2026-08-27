С начала сезона клещи покусали более 5 тыс. югорчан

С начала сезона активности клещей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) 5411 человек обратились к медикам после укусов клещей. Первые случаи присасывания в этом году зарегистрировали 25 марта, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Больше всего обращений зафиксировали в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском районе, Пыть-Яхе, Нягани, Сургуте и Кондинском районе. Всего с начала сезона специалисты исследовали 1849 клещей. В 578 из них обнаружили возбудитель клещевого боррелиоза, в 24 — вирус клещевого энцефалита, еще в 121 — риккетсии, вызывающие эрлихиоз и анаплазмоз.

Отмечается, что от клещевого вирусного энцефалита в этом году привились более 163 тыс. жителей Югры.

Напомним, 19 муниципалитетов Югры относятся к эндемичным территориям по клещевому вирусному энцефалиту.

Полина Бабинцева