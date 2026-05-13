Свердловская область вошла в список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов
Свердловскую область включили в число эндемичных регионов по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Как сообщили в Роспотребнадзоре, вся территория Среднего Урала находится в группе риска.
Помимо Свердловской области эндемичными оказались несколько регионов Уральского федерального округа (УрФО). В их числе вся территория Тюменской области и 19 муниципалитетов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра).
«Эндемичные районы/регионы по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) — это территории, где существует повышенный риск заражения этой болезнью, переносимой клещами. В этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию против КВЭ»,— добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что с подозрением на клещевой энцефалит в стационары Свердловской области госпитализировали 10 человек.