Курс евро превысил 100 руб. впервые за пять месяцев

Внебиржевой курс евро впервые с марта превысил уровень 100 руб./€. По данным агентства «МФД-Инфоцентр», он поднимался до отметки 100,66 руб./€, максимума с 10 февраля 2025 года. Даже с учетом небольшой коррекции в конце дня курс стабилизировался возле отметки 100,3 руб./€, прибавив за день почти 2 руб. (2%). Полугодовой максимум обновил курс доллара, поднявшийся до 86,29 руб./$, подорожав за день на 1,9 руб. (2,2%). Полуторалетний максимум обновил биржевой курс юаня, который в ходе торгов Московской биржи приближался к отметке 12,9 руб./CNY, а по итогам основной сессии составил 12,85 руб./CNY — это максимум с 11 февраля прошлого года. С начала недели юань подорожал на 54 коп. (4,4%).

Обесценение рубля вызвано дефицитом валюты на фоне низкого ее предложения со стороны экспортеров. По данным ЦБ, в июле крупнейшие экспортеры продали лишь $2,2 млрд, более чем в три раза меньше, чем в июне, и в четыре раза меньше, чем в июле 2025 года. В условиях невысоких цен на нефть в июне ($63,52 за баррель Urals против $86,52 в мае) объем продажи валюты экспортерами в августе, по оценке руководителя направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимира Евстифеева, может остаться на уровне прошлого месяца — $2,2–2,5 млрд.

Подробнее — в материале «Рубль сдался перед проливом».