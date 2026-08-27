Германия может вложить средства в модернизацию ядерных сил Великобритании
Германия рассматривает возможность финансового участия в модернизации британских ядерных сил, а также якобы готова оказывать Британии практическое содействие в обеспечении надежности ее сил сдерживания. Об этом сообщило британское издание The Telegraph, уточнив, что Берлин руководствуется несколькими соображениями, включая растущую неуверенность в американском «ядерном зонтике». И хотя пока перспективы сотрудничества ФРГ и Британии (а также ФРГ и Франции) в военно-ядерной сфере представляются весьма ограниченными, власти РФ не скрывают, что обеспокоены этой тенденцией.
Сколько денег может выделить ФРГ на эти цели, не уточняется, но дополнительные средства Лондону могут в любом случае пригодиться. Среди прочего в публикации упоминается интерес Берлина к участию в строительстве новых британских ракетоносцев и ракет, а также задействование принадлежащих ФРГ батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты базы британских военно-морских сил «Клайд» в городе Фаслейн на западном побережье Шотландии, где базируются силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства.
Ни в Берлине, ни в Лондоне информацию издания официально пока не прокомментировали, однако ранее власти обеих стран неоднократно публично говорили о намерении укреплять взаимодействие в военной сфере, включая ее ядерное измерение.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сдержанка Лондона».
В июне 2026 года канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что к инициативе Германии и Франции о ядерном сдерживании могут присоединиться другие европейские страны. Германия и Франция в марте 2026 года объявили о расширении сотрудничества в области ядерного сдерживания. Это сотрудничество предполагает увеличение числа ядерных боеголовок, участие ФРГ в ядерных учениях Франции, визиты на стратегические объекты и развитие неядерных вооружений совместно с европейскими партнерами.
В июле 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировали создание новых ракет дальностью более 2 тыс. км и подписание договора о дружбе и сотрудничестве. Этот договор предусматривает создание системы высокоточного удара (Deep Precision Strike) для укрепления безопасности Великобритании и сдерживающего потенциала НАТО, а также пункт о взаимопомощи в случае стратегической угрозы.
В январе 2026 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция ведёт постоянные дискуссии с Великобританией и Францией о расширении ядерных гарантий на королевство. Эти переговоры, хотя и предварительные, рассматриваются Швецией как способ снизить зависимость от гарантий США, несмотря на то, что членство в НАТО уже обеспечивает стране ядерную защиту.