Германия рассматривает возможность финансового участия в модернизации британских ядерных сил, а также якобы готова оказывать Британии практическое содействие в обеспечении надежности ее сил сдерживания. Об этом сообщило британское издание The Telegraph, уточнив, что Берлин руководствуется несколькими соображениями, включая растущую неуверенность в американском «ядерном зонтике». И хотя пока перспективы сотрудничества ФРГ и Британии (а также ФРГ и Франции) в военно-ядерной сфере представляются весьма ограниченными, власти РФ не скрывают, что обеспокоены этой тенденцией.

Сколько денег может выделить ФРГ на эти цели, не уточняется, но дополнительные средства Лондону могут в любом случае пригодиться. Среди прочего в публикации упоминается интерес Берлина к участию в строительстве новых британских ракетоносцев и ракет, а также задействование принадлежащих ФРГ батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты базы британских военно-морских сил «Клайд» в городе Фаслейн на западном побережье Шотландии, где базируются силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства.

Ни в Берлине, ни в Лондоне информацию издания официально пока не прокомментировали, однако ранее власти обеих стран неоднократно публично говорили о намерении укреплять взаимодействие в военной сфере, включая ее ядерное измерение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сдержанка Лондона».