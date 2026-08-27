Сдержанка Лондона

Германия рассматривает возможность финансового участия в модернизации британских ядерных сил, а также якобы готова оказывать Британии практическое содействие в обеспечении надежности ее сил сдерживания. Об этом сообщило британское издание The Telegraph, уточнив, что Берлин руководствуется несколькими соображениями, включая растущую неуверенность в американском «ядерном зонтике». И хотя пока перспективы сотрудничества ФРГ и Британии (а также ФРГ и Франции) в военно-ядерной сфере представляются весьма ограниченными, власти РФ не скрывают, что обеспокоены этой тенденцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Global Look Press / Jonathan Townend Фото: Global Look Press / Jonathan Townend

О том, что власти ФРГ заинтересованы в оказании содействия Британии в поддержании эффективности ее ядерного арсенала, газета The Telegraph сообщила со ссылкой на три осведомленных источника в Берлине. В публикации утверждается, что Германия, во-первых, готова софинансировать программу модернизации британских ядерных сил. Сколько денег может выделить ФРГ на эти цели, не уточняется, но дополнительные средства Лондону могут в любом случае пригодиться.

В 2026–2030 годах британские власти планируют потратить около $85 млрд на свой ядерный арсенал, из которых около половины уйдет на поддержание ныне имеющихся у Великобритании стратегических подводных ракетоносцев и строительство новых.

С 1990-х годов на вооружении у британцев — четыре стратегические подлодки типа Vanguard с межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D-5, оснащенными ядерными боеголовками. В 2030-х их планируется заменить на субмарины нового поколения Dreadnaught.

Траты на ядерный арсенал и его модернизацию составляют около 20% оборонного бюджета Британии и продолжают расти, что, по данным британских СМИ, уже привело к острой внутренней борьбе за бюджетные средства, вынудило власти отказаться от использования или отложить развертывание ряда конвенциональных систем, а также привело к возникновению у Британии пробелов в боевых возможностях — в частности, в сферах беспилотной авиации и противовоздушной обороны.

Помимо инвестиций в модернизацию британского ядерного арсенала, Германия, как говорится в статье The Telegraph, якобы готова оказывать Британии и практическое содействие в обеспечении надежности ее сил сдерживания. Среди прочего в публикации упоминается интерес Берлина к участию в строительстве новых британских ракетоносцев и ракет, а также задействование принадлежащих ФРГ батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты базы британских военно-морских сил «Клайд» в городе Фаслейн на западном побережье Шотландии, где базируются силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства.

Ни в Берлине, ни в Лондоне информацию издания официально пока не прокомментировали, однако ранее власти обеих стран неоднократно публично говорили о намерении укреплять взаимодействие в военной сфере, включая ее ядерное измерение. Не обладающая ядерным оружием Германия, как сказано в публикации The Telegraph, рассматривает сотрудничество с ядерной Британией (и Францией) в том числе как дополнение к американскому «ядерному зонтику», в надежности которого власти ФРГ с возвращением в Белый дом Дональда Трампа уже не уверены.

«Политики в Германии каждое утро просыпаются и задаются вопросом: что, черт возьми, сегодня предпримут американцы?» — заявил газете дипломатический источник в Берлине.

«Британцам нужны как деньги, так и в перспективе большее вовлечение европейских союзников в обеспечение боевого дежурства ядерных сил. В принципе точно такой же подход и у французов»,— пояснил в беседе с “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Но если Германия надеется таким образом укрепить независимый от Вашингтона «ядерный зонтик», то она, по словам эксперта, должна учитывать два момента: «Во-первых, ни Лондон, ни тем более Париж точно не планируют подпускать Берлин к принятию решений о применении ядерного оружия. Во-вторых, в британском случае существует крайне высокая зависимость от США в части средств доставки ядерного оружия, да и в самих боевых блоках». «Впрочем, пообещать немцам право “совещательного голоса” для купирования внутригерманских рассуждений о собственном ядерном оружии и те, и другие вполне могут»,— добавил он.

Преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский в беседе с “Ъ” также отметил, что британцам немецкое участие нужно, «чтобы распределить расходы на ядерное сдерживание по Европе, сохранив центр управления в Лондоне». «Берлин может предоставить финансы, промышленные мощности и средства защиты инфраструктуры. Взамен он получит дополнительные гарантии, условия которых во многом будет определять Великобритания,— пояснил он.— Национальная программа ядерного сдерживания Великобритании постепенно претендует на роль основы европейского “ядерного зонтика”, а ее участники входят в систему британских стандартов, контрактов и механизмов координации». В то же время эксперт напомнил и о технологической зависимости британского ядерного арсенала от США и подчеркнул, что с учетом этого фактора о продвижении к подлинной европейской автономии — даже при возможном вовлечении в его модернизацию других европейских стран — пока говорить не приходится.

Власти РФ ранее не раз выражали беспокойство в связи с растущим вовлечением неядерных европейских стран в программы, связанные с ядерным оружием. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Россия учтет усиление совокупного ядерного потенциала НАТО в своем военном планировании. «Не можем игнорировать очевидное усиление ядерного компонента совокупного общенатовского потенциала, которое по факту происходит в результате действий Европы по развитию собственных ядерных возможностей в дополнение к соответствующему “зонтику” США»,— отметил он. В то же время он добавил, что тех, кто надеется нанести поражение России, «никакие зонтики не спасут».

Елена Черненко