Atlantic: Трамп после открытия Ормуза может объявить о победе и заняться другими вопросами
Atlantic: Трамп после открытия Ормузского пролива может объявить о своей победе
Президент США Дональд Трамп в частном порядке говорил своим политическим союзникам, что после открытия Ормузского пролива готов объявить о победе над Ираном и заняться другими вопросами. Об этом Atlantic сообщил источник в администрации президента.
По его словам, республиканцы призывают господина Трампа урегулировать конфликт и уменьшить его негативное влияние на экономику страны, а также на их шансы на переизбрание. Однако политические сторонники президента США обозначили, что одобряют меры экономического давления на Тегеран.
Некоторые сотрудники Белого дома надеются, что план создаст тихий, но жесткий контроль, который позволит добиться устойчивого прогресса в урегулировании конфликта. Еще часть администрации считает, что возникающие разногласия в руководстве Тегерана могут подтолкнуть страну к переговорам. Если санкции вынудят Иран сесть за стол переговоров до ноября, это сможет подстегнуть рынки и дать республиканцам дополнительный импульс.
24 августа глава Минфина США Скотт Бессент объявил о начале экономической блокады Ирана. Белый дом ввел санкции против 60 организаций, физлиц и судов по всему миру, включая некоторые китайские компании. Также приостановил действие многих выданных лицензий, которые предоставляли Тегерану доступ к американским культурным и академическим учреждениям.
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Президент США Дональд Трамп 26 августа 2026 года заявил, что операция США против Ирана может скоро завершиться, так как движение через Ормузский пролив почти открыто, а мины обезврежены. При этом 12 августа 2026 года он написал в соцсети Truth Social, что США полностью контролируют Ормузский пролив, называя морскую блокаду «стальной стеной», с которой Иран ничего не может сделать. Министр финансов США Скотт Бессент ранее, 20 августа 2026 года, сообщал, что переход к экономической кампании, вероятно, позволит избежать масштабного возобновления боевых действий.