Министр финансов США Скотт Бессент объявил вечером 24 августа о старте операции «Экономический изгой». Это новая фаза санкционного давления на Иран, которая предполагает введение рестрикций против государств, поддерживающих с ним деловые связи.

В рамках новой кампании Минфин США немедленно объявил о новых санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, включая некоторые компании в Китае. Кроме того, ведомство приостановило действие многих ранее выданных лицензий, которые позволяли Ирану проводить отдельные трансакции и предоставляли ему доступ к американским культурным и академическим учреждениям.

Однако ни Иран, ни его партнеров новые американские меры, похоже, не напугали. Как заявил Минфин Исламской Республики, у него уже готов двухлетний план противостояния новым санкциям. А МИД КНР предупредил Вашингтон о негативных последствиях избранной им политики.

Подробности — в материале «Иран изымают из оборота».