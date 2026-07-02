Говорит и показывает январь

Совокупные сборы фильмов в отечественном кинопрокате за первое полугодие 2026 года увеличились на 26,6%, до 35,2 млрд руб. При этом посещаемость выросла на 12%, до 72,5 млн зрителей, после падения в 2025 году. Так, Россия присоединилась к общемировому тренду: на западе бокс-офис фильмов за период также вырос на 15%. Участники рынка объясняют, что основную кассу принес январь, который побил показатели предыдущих лет по сборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино (ЕАИС) за первое полугодие 2026 года. Из них следует, что сборы фильмов в России в первом полугодии составили 35,2 млрд руб., а посещаемость — 72,5 млн зрителей. Годом ранее бокс-офис был на уровне 27,8 млрд руб. (+6,5%), всего сеансы за первые шесть месяцев 2025 года посетило 64,8 млн человек (–11,4%).

Лидером по сборам за период стала мультипликация «Чебурашка-2» (старт проката — 1 января; 6 млрд руб. на 1 июля), на втором месте — «Простоквашино» (1 января; 2,4 млрд руб.), замыкает топ-3 «Буратино» (1 января; 2,4 млрд руб.).

В топ-5 также вошли «Сказка о царе Салтане» (12 февраля; 2 млрд руб.), байопик «Майкл» (28 мая; 1,6 млрд руб.). При этом если смотреть на топ-10 картин по сборам, то его замыкает проект «Соната» (642,5 млн руб.), под видом которого в кинотеатрах демонстрировались зарубежные проекты, не имеющие официального правообладателя в России,— «История игрушек-5», «Мандалорец и Грогу», «Аватар: Пламя и пепел».

Аналогичный рост, как и на российском рынке, наблюдается и в мировом прокате. Как сообщает The Ankler, сборы кинотеатров за последние шесть месяцев оказались на 15% выше, чем за аналогичный период 2025 года — самого успешного после пандемии. У аудитории, уточняет издание, были популярны как крупные премьеры («Майкл», «Проект "Конец света"», «Дьявол носит Prada-2», «История игрушек-5»), так и малобюджетные фильмы («Обсессия» и «Закулисье реальности»).

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 50,7 млрд руб., это на 9,3% выше показателей 2024 года, следует из данных ЕАИС. Число проданных билетов, наоборот, сократилось почти на 7%, до 118,6 млн. В результате, как и годом ранее, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. В 2024 году кассовые сборы кинотеатров составили 46,4 млрд руб., а количество проданных билетов — 127,3 млн.

Важно отметить, что средняя стоимость билета год к году выросла примерно на 13%, указывает главный редактор отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев. Он уточняет, что в январе—июне средняя стоимость составила 484 руб., тогда как годом ранее — 428 руб. «В этом году были рекордные показатели в январе, когда кассовые сборы кинотеатров превысили результаты последних лет и составили 14 млрд руб. (в 2025 году — 9,3 млрд руб.)»,— добавил господин Фазлыев. Кроме того, посещаемость кинозалов в январе составила 27 млн человек, в то время как в прошлом году — 20 млн. Именно этот период является ключевым для оставшегося года, считает он, поскольку в остальном показатели кинотеатров «не сильно-то и менялись».

Часть «впечатляющих» сборов «Иллюзии обмана-3», которая вышла в конце 2025 года, также отразилась на результатах нынешнего полугодия, отмечает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Вероника Скурихина: «Кроме того, такого успеха, какой показала молодежная мелодрама "Твое сердце будет разбито", совершенно точно не ожидал никто. Потому что young-adult у нас в кино не слишком изведанная территория. И теперь, не исключено, многие будут пытаться повторить этот успех». Среди главных трендов полугодия она также называет сильную работу зарубежных релизов с начала года. Среди них — «Горничная», «Майкл», «Закулисье реальности», «Вот это драма!». «Последний проект показал, что российский зритель ищет в кино яркий зарубежный звездный контент»,— считает госпожа Скурихина.

Кроме того, в БК отмечают и фильм «Коммерсант» с 500 млн руб. сборов, который «показал интерес зрителей к жанру криминальной драмы, традиционно раньше выступающий скромнее и точечнее для своей ЦА». Так, в издании предполагают, что за счет Александра Петрова и «отличного сарафана» релиз вышел за рамки своей аудитории. «Ну и не стоит списывать со счетов и "Обсессию", которая которую неделю подряд демонстрирует минимальное снижение сборов»,— считает Вероника Скурихина.

Надо учитывать, что с ростом цены на билеты выросли и сборы, указывает Рифат Фазлыев: «Но если оценивать наиболее объективный показатель, такой как посещаемость кинотеатров, то эти цифры держатся практически на одном уровне. То есть у нас начиная с марта наблюдается явная корреляция — просадка по сезонам. Однако в июне произошел небольшой рост, но, как покажет себя в дальнейшем российский прокат за лето 2026 года, нам только предстоит узнать». Впрочем, он предполагает, что посещаемость кинотеатров будет держаться на том же уровне, что и в прошлом году.

Юлия Юрасова